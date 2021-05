Elf Belgische soldaten die vanwege hun extreemrechtse sympathieën onder het vergrootglas van de veiligheidsdiensten liggen, krijgen geen toegang meer tot de wapendepots. Dat heeft de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder zondag gezegd.

De beslissing is genomen naar aanleiding van de consternatie rond de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Hij heeft het voorzien op virologen, de regering en mogelijk een moskee en is na een klopjacht van zes dagen nog steeds niet gepakt. Conings is zwaarbewapend doordat hij via de kazerne aan geweren kon komen. In zijn auto werden onder andere raketwerpers aangetroffen.

Volgens minister Dedonder mogen de elf andere extreemrechtse militairen ook niet meer op gevoelige plaatsen komen en mag ook geen gevoelige informatie meer met hen worden gedeeld. Dat deelde zij mee in een interview bij de Waalse televisiezender RTL-TVi.

Dedonder heeft de stafchef van de strijdkrachten gevraagd onmiddellijk maatregelen te treffen tegen militairen die gevolgd worden door de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV. Zaterdagavond bevestigde de stafchef aan de minister dat die maatregelen genomen werden.

Belgische legertop veroordeelt acties Conings

De Belgische legertop nam zaterdag al afstand van de acties van Conings. "Ongeacht zijn staat van dienst heeft hij met zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken en de waarden van de organisatie volledig overboord gegooid", aldus generaal Marc Thys.

"Ik zie met lede ogen aan dat ook militairen zich scharen achter steuncampagnes voor hem. Niets, maar dan ook niets kan zijn daden verantwoorden."