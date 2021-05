De Belgische militair Jürgen Conings is op de opsporingslijst geplaatst van de internationale politieorganisatie Interpol, waar hij officieel verdacht wordt van het dreigen met een terroristische aanval op personen en een regering. Wat betekent dit voor de zoektocht naar Conings?

Wat is er ook alweer aan de hand? Conings wordt gezocht omdat hij mogelijk aanslagen wilde plegen op Belgische politici, en virologen zoals Marc Van Ranst. Dat bleek uit een afscheidsbrief van de militair, die sinds zes dagen spoorloos verdwenen is. Conings is zwaarbewapend: in een auto van hem werden onder meer raketwerpers gevonden. De Belgische regering is bang dat hij slachtoffers gaat maken.

Door de betrokkenheid van Interpol kunnen landen wereldwijd makkelijker samenwerken om verdachten zoals Conings op te pakken. Interpol beschikt namelijk over een database die toegankelijk is voor politiekorpsen van aangesloten landen, die zodoende gegevens kunnen opvragen van voortvluchtigen.

Die informatie-uitwisseling kan ook op een andere manier cruciaal zijn. Interpol ondersteunt namelijk niet alleen bij het opsporingsproces van verdachten, maar biedt landen ook de gelegenheid om informatie te delen over langdurig vermiste personen, zodat zij makkelijker in het buitenland opgespoord kunnen worden.

Lang niet alle Interpol-publicaties zijn zichtbaar voor het grotere publiek. Het gros van de publicaties zijn alleen zichtbaar voor politiekorpsen. In sommige gevallen is informatie toegankelijk voor iedereen, om het publiek te alarmeren over het dreigende gevaar.

Interpol werkt met diverse dreigingsniveaus. Conings is aangemerkt met de rode kleurcode. Dat houdt in dat hij momenteel gezocht wordt en vervolgd gaat worden. Vermisten worden met de gele kleur aangemerkt, terwijl een zwarte kleur inhoudt dat er sprake is van een lichaam waarvan de identiteit niet vastgesteld kan worden.

Momenteel zijn zeker 21 Nederlanders aangemerkt met de rode kleurcode. Een van de bekendste is Tanja Nijmeijer, die naar Colombia vertrok om te vechten voor de rebellengroep FARC.

Dit betekenen de overige kleurcodes: Oranje: Een direct gevaar voor de veiligheid van een land

Groen: Een waarschuwing over criminele activiteiten en waar mogelijk gevaar op de loer ligt

Blauw: Een oproep om meer informatie te delen over een persoon of gebied waarin diegene actief is

Paars: Er wordt informatie gezocht over frauduleuze vergrijpen en andere activiteiten van criminelen

Als iemand in de database van Interpol staat, betekent het niet automatisch dat diegene strafbare feiten heeft gepleegd. Interpol plaatst alleen aangeleverde informatie van andere landen. Personen zijn echter onschuldig totdat zij door een rechtbank worden veroordeeld.

De Belgische legertop heeft in ieder geval al afstand genomen van Conings. "Wat ook zijn staat van dienst, hij heeft met zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken en de waarden van de organisatie volledig overboord gegooid", aldus generaal Marc Thys. "Ik zie met lede ogen aan dat ook militairen zich scharen achter steuncampagnes voor hem. Niets, maar dan ook niets kan zijn daden verantwoorden."