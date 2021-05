Niet alleen de Belgische viroloog Marc Van Ranst, maar ook een moskee in het Belgische Eisden (gemeente Maasmechelen) zou een doelwit van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings zijn, meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad zaterdag op basis van bronnen. Het nieuwsmedium heeft ook de afscheidsbrief van Conings in handen.

Voor zijn verdwijning zou Conings een vriend hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen op het bewuste gebedshuis. Tevens zou hij de moskee hebben verkend, zoals hij eerder de omgeving van het huis van Van Ranst zou hebben verkend.

In zijn afscheidsbrief schrijft de gewapende militair dat hij er alles aan heeft gedaan om deze situatie te voorkomen, maar dat hij daar niet in geslaagd is, aldus Het Nieuwsblad. Conings zegt dat hij "niet meer verder kan en wil met hoe de toekomst er nu uitziet" en hekelt Belgische politici en virologen, die volgens hem haatzaaien en "bepalen hoe wij moeten leven".

De militair lijkt zich erbij te hebben neergelegd dat Belgische autoriteiten hem zullen vangen. Hij schrijft dat hij zich ervan bewust is dat hij staatsvijand is geworden en lijkt niet te vrezen voor een eventuele dood.

Vriendin vraagt Conings geen slachtoffers te maken

De vriendin van Conings riep de voortvluchtige militair er vrijdagavond op nationale televisie toe op zich over te geven. "Als je nog leeft: maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt."

De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, maakt zich grote zorgen over mogelijke geweldsincidenten. "Hij loopt rond met oorlogswapens en heeft de expliciete doelstelling om slachtoffers te maken", aldus de justitieminister. De militair zou zich dagenlang hebben voorbereid op zijn daad.

In het in beslag genomen voertuig van Conings bleek een boobytrap te zijn verstopt. Het is onduidelijk welk ontstekingsmechanisme in de auto werd aangetroffen, maar Van Quickenborne bevestigde dat er oorlogsmunitie was geplaatst om slachtoffers te maken.

Online steun voor voortvluchtige militair

De zoektocht naar de militair is zaterdag de vijfde dag ingegaan. De zoektocht concentreert zich vooral rond het nationale park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Belgische politie zaterdag ook een wegversperring opgezet op de Weg naar As in Maasmechelen.

In de laatste dagen is ook steun ontstaan voor de voortvluchtige militair. In de Facebook-groep Als 1 achter Jürgen hebben zich 23.000 sympathisanten verzameld.