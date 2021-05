Jürgen Conings, de gewapende Belgische militair die al vier dagen op de vlucht is, zou zich maandagavond al bij een potentieel doelwit hebben opgehouden, zegt de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie) vrijdag tijdens een persmoment. Volgens VRT zou het gaan om Marc Van Ranst, de viroloog die uit voorzorg op een beveiligde locatie verblijft.

Conings zou zich twee uur lang hebben opgehouden rond het doelwit en vervolgens om nog onbekende reden rechtsomkeert hebben gemaakt.

"Het is iemand die heel gevaarlijk is, en het is ook niet toevallig dat hij op de terroristenlijst staat. Hij wil geweld gaan gebruiken tegen de samenleving, tegen onze burgers", aldus Van Quickenborne.

"Hij loopt met oorlogswapens rond en heeft de expliciete doelstelling om slachtoffers te maken." De militair zou zich dagenlang hebben voorbereid op zijn daad.

Vrijdag werd ook het eerdere gerucht dat de militair in zijn auto een boobytrap had verstopt, bevestigd. Eerder ontkende het Belgische parket juist dat Conings zijn auto zou hebben gesaboteerd. Volgens verschillende media zou het om een met draden bevestigde handgranaat gaan, maar dit werd niet bevestigd. Wel zegt Van Quickenborne dat de boobytrap uit oorlogsmunitie bestond en het doel had slachtoffers te maken.

De 46-jarige Conings is al sinds maandag op de vlucht. Hij was vanwege zijn rechts-extremistische gedachtegoed al in het vizier van de veiligheidsdiensten, en toen een familielid brieven aantrof waarin Conings dreigementen uitte aan het Belgische regime en virologen, werd alarm geslagen. Een dag later bleek Conings een heel wapenarsenaal bij zich te hebben.

Inmiddels duurt de klopjacht naar de militair al vier dagen. De zoektocht concentreert zich vooral rond het nationale park Hoge Kempen in Belgisch-Limburg. Daar werd woensdag de auto van Conings, met daarin de boobytrap en vier antitankraketwerpers, aangetroffen.