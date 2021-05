Op verzoek van de Belgische autoriteiten heeft de Nederlandse politie knooppunt Kerensheide afgezet tussen de Limburgse gemeente Stein en de stad Geleen. De afsluiting heeft te maken met de zoekactie naar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings, zo meldt de politie donderdagmiddag.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de klopjacht

Het knooppunt bevindt zich vlak bij de Belgische grens. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

De grootschalige jacht op Conings concentreert zich nog altijd op het natuurgebied Hoge Kempen, niet ver van de grens bij Geleen. Daar zou de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zich hebben verschanst. De politie gaat ervan uit dat hij nog in leven is en dat hij nog altijd zwaargewapend en gevaarlijk is. Het gebied wordt volgens HLN nu uitgekamd.

Eerder op donderdag liet de Nederlandse politie al weten 'op scherp' te staan. Het is niet duidelijk hoeveel eenheden van de politie in het Limburgse grensgebied aanwezig zijn.

Politie trof afscheidsbrieven en zware wapens aan

De zoektocht begon nadat Conings maandagavond niet was teruggekeerd naar huis en er dinsdag afscheidsbrieven en zware wapens waren gevonden. Aan de zoektocht doen speciale eenheden van de Belgische politie mee, evenals speurhonden.

De voortvluchtige militair bedreigde onder anderen viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg is ondergedoken. De politie kwam eerder op donderdag in actie bij zijn huis in Leuven nadat een ooggetuige een paar kilometer verderop een man had gezien die op de gezochte Afghanistanveteraan leek. Er werd echter niemand aangetroffen.