België is al sinds 17 mei in de ban van de zoektocht naar de mogelijk gewapende 46-jarige Jürgen Conings. De voortvluchtige militair wordt gezien als "een ernstig en zeer nabij gevaar" en bedreigde onder anderen viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg is ondergedoken. Dit is wat we we tot nu toe weten.

Conings zou aanslagen hebben beraamd

Conings vertrekt op maandagochtend 17 mei vanuit zijn woning in Dilsen-Stokkem, een stad in de Belgische provincie Limburg. Hij zou die dag nog naar zijn werk gaan, maar is sindsdien niet meer gezien.

Een familielid vindt later die dag meerdere afscheidsbrieven en schakelt de politie in. Een van de brieven is gericht aan het gezin van Conings en in de andere brief richt de militair zich tot de maatschappij. In deze brief zou Conings hebben geschreven dat hij niet meer kan leven "in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben". Vervolgens zou hij hebben aangekondigd dat hij "in het verzet" gaat en zich "niet zonder slag of stoot" overgeeft.

De Belgische autoriteiten zien de woorden van Conings als reden tot grote zorg. "Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk", vertelde een woordvoerder van het Belgische parket aan Belgische media, waaronder De Morgen.

Sinds 22 mei staat Conings op de opsporingslijst van de internationale politieorganisatie Interpol. Hij staat gesignaleerd als verdacht van "het dreigen met een terroristische aanval op personen en een regering".

De dreigementen van Conings zijn gericht aan de staat en virologen, onder wie Van Ranst. Conings zou zich op de avond van 17 mei al hebben opgehouden in de omgeving van een van zijn beoogde doelwitten, maakte de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie) die vrijdag bekend. Verschillende moskeeën in de Belgische provincie sloten uit voorzorg de deuren, evenals meerdere legerkazernes.

Inlichtingendienst had Conings al in het vizier wegens extremistische ideeën

Opvallend is dat de Belgische inlichtingsdienst beroepsmilitair Conings al in het vizier had vanwege zijn extremistische ideeën. Zo zou hij extreemrechtse ideeën en een afkeer van het coronabeleid en de experts hebben. Hij kreeg in het afgelopen jaar al twee tuchtstraffen van defensie wegens racistische uitspraken op het internet en het bedreigen van Van Ranst, melden Belgische media.

Maar "het verhaal is veel complexer dan een doorgedraaide rechts-extremistische militair", zegt een bron tegen De Morgen. Zo zijn volgens de bron onlangs dingen voorgevallen in het persoonlijke leven van Conings.

Hoewel Conings al om zijn extremistische ideeën bekendstond, kon hij in het leger aan de slag blijven. Omdat hij toegang had tot het wapendepot kon Conings een heel wapenarsenaal meekrijgen, waaronder een raketwerper. Een deel van die wapens, en tegelijkertijd ook de zwaarste die hij waarschijnlijk bij zich droeg, werd op 19 mei al teruggevonden in zijn auto.

De militair is mogelijk nog steeds gewapend, liet de Belgische politie op 19 mei in een opsporingsbericht weten. Daarin wordt ook een duidelijke beschrijving van Conings gegeven: een 1,80 meter lange, gespierde en kale man met verschillende tatoeages.

Park Hoge Kempen werd dagenlang doorzocht

De grootschalige politieoperatie speelt zich af in Belgisch Limburg, niet ver van de Nederlandse grens. Conings zou op de dag van zijn vermissing nog zijn gezien in Leopoldsburg en werd in de periode daarop gesignaleerd in Hasselt en Pelt, plaatsen in het noorden van de provincie.

De auto van Conings werd 19 mei teruggevonden in zijn woonplaats Dilsen-Stokkem. In het voertuig werden onder meer vier antitankraketwerpers en munitie aangetroffen. Berichten over een met draden bevestigde handgranaat in de auto, bleken niet te kloppen.

Het uitgestrekte nationale park Hoge Kempen, nabij de vindplaats van de auto, werd die dag afgesloten, omdat de politie dacht dat Conings zich daar schuilhoudt. Bij de inmiddels meer dan een week durende klopjacht rukte de politie niet alleen uit met enkele honderden eenheden, maar ook het leger. Vrijdagavond werd de zoektocht in het park afgerond. Van Conings ontbreekt nog altijd ieder spoor, en dus gaat de zoektocht op andere locaties verder.