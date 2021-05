Belgische militairen gaan de Belgische politie bijstaan in de zoektocht naar de voortvluchtige ex-militair die virologen bedreigde. Sinds dinsdag is er een klopjacht bezig op de mogelijk zwaargewapende man, die nog altijd spoorloos is.

De militairen kammen samen met de politie het natuurgebied in de noordoostelijke provincie Limburg uit waar de extremistische en waarschijnlijk vuurwapengevaarlijke Jürgen C. zich vermoedelijk bevindt.

Volgens plaatselijke media zijn negentig militairen de politie gaan helpen en sommige media meldden knallen vlak bij het dorp Lanklaar, slechts 3 kilometer van de Maas en de Nederlands-Limburgse grens.

Eerder werd de auto van C. gevonden, waar vier raketwerpers in lagen. Er wordt verondersteld dat de militair zwaargewapend is. De Belgische politie verspreidde eerder op woensdag een officieel opsporingsbericht.

Extreemrechtse sympathieën

Volgens het Belgische ministerie van Justitie staat C. op een terroristenlijst vanwege extreemrechtse sympathieën. Hij staat bij de militaire inlichtingendienst zelfs als uiterst gevaarlijk bekend. Er wordt gevreesd dat de man, die militair hooggeschoold is en in Afghanistan heeft gediend, aanslagen heeft beraamd.

De 46-jarige C. zou het gemunt hebben op "het regime en virologen". Vanwege de dreiging moest Marc Van Ranst, een van de bekendste virologen van België, onderduiken met zijn gezin.