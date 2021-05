De ondergedoken Vlaamse topviroloog Marc Van Ranst stelt dat actiegroepen, zoals Viruswaarheid in Nederland en Viruswaanzin in België, er medeschuldig aan zijn dat in België een man voortvluchtig is die het op hem gemunt heeft. "In de maatschappij is een voedingsbodem gecreëerd waarbij woorden van politici en opiniemakers ooit daden kunnen worden", zegt hij woensdag vanaf zijn onderduikadres in gesprek met NU.nl.

De Belgische politie is al twee dagen op zoek naar de voortvluchtige militair Jurgen C. De 46-jarige man is mogelijk gewapend en heeft gedreigd met een aanslag op "het regime" en virologen. De schietinstructeur staat op de terroristenlijst wegens extreemrechtse sympathieën. De Belgische autoriteiten noemen hem een acuut gevaar en verspreidden woensdag een officieel opsporingsbericht.

Van Ranst adviseert de Belgische regering over het coronabeleid. Vanwege het werk dat hij doet, ontvangt de viroloog dagelijks bedreigingen, met name via Twitter, vertelt hij. Volgens Van Ranst heeft C. hem in het recente verleden al eens bedreigd via het sociale medium. "Ik herinner me zijn foto."

Dat nu blijkt dat C. toegang tot wapens heeft, maakt het volgens Van Ranst "wel een tikkeltje erger".

Uit voorzorg heeft de politie Van Ranst naar een beveiligde locatie gebracht. Daar zit hij nu al een paar dagen samen met zijn familie. Hoewel hij "een van de meest surrealistische hoofdstukken" uit zijn leven beleeft, zegt Van Ranst zich "totaal niet geïntimideerd" te voelen door C. "Integendeel, het geeft mij alleen maar meer focus."

'Wappies zijn geen onschuldig fenomeen'

Zijn diepere zorgen gaan met name over actiegroepen zoals Viruswaanzin en Viruswaarheid. "Wat jullie 'wappies' noemen, is geen onschuldig fenomeen. Daarvoor hebben zij al een veel te groot deel van de conversatie in kunnen nemen", stelt hij. Het komt volgens Van Ranst mede op hun conto dat iemand nu naar wapens grijpt. "Als je continu beledigt, beschimpt en kleineert, dan kan dit bij sommigen tot dit soort acties leiden."

De viroloog noemt Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid. Woensdag deelde Van Ranst op Twitter een sneer uit aan de dansleraar. Engel twitterde dat hij "niet voor het bedreigen van wie dan ook" is, maar "Van Ranst het zo bont gemaakt heeft dat hij nu extreem gehaat is". Van Ranst noemde Engel daarop "een mafkees", die al zijn kennis van virologie, immunologie en epidemiologie "op de achterkant van een postzegeltje" kan schrijven en zelfs dan nog plaats over kan hebben.

Van Ranst laakt vooral politici, die actiegroepen zoals Viruswaarheid in zijn ogen nauwelijks tegenspreken of zelfs steunen. Toch roept hij diezelfde politici nu op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Het begint met je uit te spreken."