De Belgische politie heeft woensdag een officieel opsporingsbericht verspreid in de zoektocht naar de voortvluchtige Jurgen C. De militair, die onder meer virologen heeft bedreigd, is al twee dagen spoorloos.

De politie benadrukt dat C. mogelijk in het bezit van vuurwapens is. "In geval van aantreffen moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zonder in contact te komen met betrokkene."

De man wordt beschreven als een gespierde man van 1,80 meter lang. Hij is kaal en heeft meerdere tattoos. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij onder meer een donkergekleurd T-shirt van het merk Timberland.

C. vormt volgens de Belgische autoriteiten een "ernstig en zeer nabij" gevaar. Het dreigingsniveau rond zijn persoon werd woensdag opgeschroefd naar het hoogste dat België kent. Het algemene dreigingsniveau blijft wel 'gemiddeld', laat de Belgische tegenhanger van de NCTV weten.

De gewapende man stond al langer op de radar van het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Nu zijn er heel concrete aanwijzingen voor gevaarlijke plannen en acuut gevaar.

Nationaal park waar man zich mogelijk ophoudt afgesloten

C. verliet maandagochtend zijn woning in Dilsen-Stokkem in de Belgische provincie Limburg en is die dag nog naar zijn werk geweest. Daarna verdween hij van de radar, aldus de Belgische politie. De militair zou zwaargewapend zijn vertrokken en onder meer een raketwerper bij zich hebben gehad.

Tijdens de inmiddels dagenlange durende klopjacht werd de auto van C. al teruggevonden. Het voertuig, met daarin de gevaarlijkste wapens, waaronder de raketwerper, werd teruggevonden in een bos nabij Niel-bij-As. Het natuurgebied bij het bos is afgesloten. Volgens het federaal parket zijn er "sterke aanwijzingen dat de man zich mogelijk in dat park bevindt", aldus nieuwszender VRT.

De schietinstructeur staat op de terroristenlijst wegens extreemrechtse sympathieën. Hij zou in een afscheidsbrief hebben gedreigd met een aanslag op "het regime" en op het leven van virologen. Justitie houdt het op dreigementen over "een aanslag op de structuren van de staat en tegen verschillende personen".

C. zou het hebben gemunt op onder meer viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg in veiligheid is gebracht. Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en in het afgelopen jaar door honderden televisieoptredens een van de Belgische gezichten van de coronacrisisis geworden, wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd.