Een voortvluchtige Belgische militair die virologen heeft bedreigd, beschikt niet meer over zijn zwaarste wapens. Het wapentuig, waaronder een raketwerper en een machinepistool, is teruggevonden in zijn auto in de Belgisch-Limburgse bossen. Van de 46-jarige J. C. ontbreekt nog altijd elk spoor, zegt het Belgische openbaar ministerie. De zoektocht gaat verder.

De politie zocht tot in de vroege ochtend in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem naar de zwaargewapende militair. Hoewel de zwaarste wapens zijn aangetroffen, wordt nog steeds aangenomen dat hij gewapend is.

"Alles is mogelijk", citeert Het Laatste Nieuws de veiligheidsdiensten. Zo kan hij zich inmiddels ook in het buitenland bevinden. C.'s auto werd gevonden in het Dilserbos, een paar kilometer van het Limburgse Born.

Bij de zoektocht zijn dinsdagavond en -nacht onder meer pantservoertuigen ingezet. Ook de explosievenopruimingsdienst was erbij.

Het openbaar ministerie meldt dat in de auto - volgens Belgische kranten een grijze Audi - "de gevaarlijkste wapens" zijn teruggevonden. Deze wapens zouden zijn meegenomen uit een kazerne.

België heeft het dreigingsniveau rond de man opgeschroefd naar het hoogste dat het land kent. Het algemene dreigingsniveau blijft wel 'gemiddeld'. Omdat de zoektocht in de buurt van de Nederlandse grens plaatsvindt, is de politie in Limburg alert. Nederland is echter niet actief betrokken bij de actie.

Beroepsmilitair bedreigde onder anderen viroloog Marc van Ranst

De zwaargewapende militair staat op de terroristenlijst wegens extreemrechtse sympathieën. Hij zou in een afscheidsbrief hebben gedreigd met een aanslag tegen "het regime" en tegen virologen. Justitie houdt het op dreigementen over "een aanslag op de structuren van de staat en tegen verschillende personen".

C. zou het onder meer hebben gemunt op viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg in veiligheid is gebracht. Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en door honderden televisieoptredens in het afgelopen jaar in België een van de gezichten van de coronacrisis is geworden, wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd.

De bekende viroloog reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitter-bericht. "Tegen COVID-19-maatregelen en COVID-19-vaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldsverheerlijking en rauw racisme", schrijft Van Ranst. "Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk."