In 100 woorden Luchtvervuiling in heel Europa: dit is waarom dat zo schadelijk is

Vrijwel alle Europeanen ademen zeer schadelijke, vervuilde lucht in, blijkt uit onderzoek . Die ongezonde lucht leidt tot honderdduizenden doden per jaar. Waarom is luchtvervuiling zo ongezond?

In vervuilde lucht zit een hoge concentratie fijnstof. Als we die deeltjes inademen, hebben we meer kans op benauwdheid, hoesten en longziektes.

Fijnstof komt vrij door verbrandingsprocessen bij bosbranden, in de industrie en het verkeer. Via de uitstoot van ammoniak in de veehouderij komt ook fijnstof vrij.

Het inademen van fijnstof vergroot de kans op een hartaanval, beroerte of een verzwakt immuunsysteem. Daarnaast verhoogt luchtvervuiling de kans op dementie en depressie.