Uitstoot kankerverwekkende stoffen bij Tata was in jaren zeventig al bekend

Al in de jaren zeventig was bekend dat in het gebied rond Tata Steel veel kankerverwekkende stoffen in de lucht hingen. Maar een rapport daarover van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam raakte snel in vergetelheid.

In het Noord-Hollands Archief vond NU.nl een rapport over zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) in het Noordzeekanaalgebied. Onderzoekers voerden in 1975 metingen uit op tien verschillende meetpunten.

Met name in Wijk aan Zee was de concentratie paks abnormaal hoog: vijf keer hoger dan buiten het gebied rond de Hoogovens, zoals Tata Steel toen nog heette. "Bij winden over het Hoogoventerrein zijn op de meetpunten Wijk aan Zee en IJmuiden sterk verhoogde en in Beverwijk enigszins verhoogde concentraties gemeten, die wijzen op een duidelijke invloed van Hoogovens op het concentratieniveau ter plaatse."

Het hele jaar door zaten in Wijk aan Zee gemiddeld twintig keer meer paks in de lucht dan tegenwoordig als maximaal toelaatbaar wordt gezien. Maar de onderzoekers concludeerden in 1977 dat deze metingen niet écht abnormaal waren, omdat de luchtkwaliteit in buitenlandse industriesteden vergelijkbaar of nog slechter was.

Toen het onderzoek werd gepubliceerd, leverde dat slechts weinig publiciteit op. De enige landelijke krant die aandacht aan het rapport besteedde, was de Volkskrant. Het dagblad trok er drie paragrafen voor uit op pagina 6, met de opmerking dat "niet te zeggen" valt of de uitstoot van Hoogovens ongezond is.

Podcastserie over Tata Steel NU.nl-verslaggever Jeroen Kraan vond het rapport uit 1977 tijdens archiefonderzoek voor een podcastserie over Tata Steel en de milieugeschiedenis van de Hoogovens. De komende maanden werken we verder aan deze serie. Tips? Mail naar jeroen@nu.nl.

Fabrieken nog steeds vervuilendste onderdelen van Tata

Toch toont het rapport aan dat er ook in de jaren zeventig al veel bekend was over de mogelijke gezondheidsschade van de Hoogovens. Het was toen al bekend dat paks in de lucht kanker konden veroorzaken.

Bovendien leggen de onderzoekers een direct verband met de kooksfabrieken van de Hoogovens, waarin kolen worden verwerkt tot brandstof voor het staalproces. De metingen "wekken de sterke indruk dat beide kooksfabrieken een niet-geringe invloed hebben op de pak-concentraties in het IJmondgebied", aldus het rapport.

Deze fabrieken, die inmiddels sterk verouderd zijn, behoren ook nu nog tot de vervuilendste onderdelen van Tata Steel. Omwonenden willen dat ze zo snel mogelijk sluiten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt zelfs of de vergunning van een van de fabrieken kan worden ingetrokken.

Tata maakt speeltuinen in omgeving dagelijks schoon

In de afgelopen vijftien jaar is regelmatig onderzoek gedaan naar de gezondheid van omwonenden van Tata Steel. Rond de fabriek komen asbestkanker en longkanker vaker dan gemiddeld voor, maar het blijkt lastig om een direct verband met de fabriek aan te wijzen. Later deze week verschijnt een nieuw rapport van het RIVM over dat verband.

Uit eerdere RIVM-onderzoeken bleek al wel dat in het stof dat rond Tata Steel neerdaalt zware metalen en paks zitten. Hoewel de uitstoot van die stoffen volgens Tata Steel daalt, ziet het RIVM nog geen verbetering in de stofmetingen.

Met name voor buitenspelende kinderen vormt het stof een risico. In Wijk aan Zee worden de speeltuinen daarom dagelijks schoongemaakt door Tata Steel.

Geen veilig niveau

Overigens is de hoeveelheid paks in de lucht bij Wijk aan Zee al sterk gedaald. In 2022 was de concentratie van de kankerverwekkende stoffen honderd keer lager dan in de metingen uit 1975. Wel komen ze nog drie keer zo veel voor als in een controlegebied buiten de IJmond.