Nederlandse ruimtedetectives maken mondiale methaanaanpak mogelijk

Ongezien methaan naar de atmosfeer lekken is dankzij Nederlands ruimteonderzoek verleden tijd. Lekkende gasvelden en andere superuitstoters kunnen sinds kort live worden opgespoord. Dat maakt de mondiale aanpak van klimaatverandering iets kansrijker.

Ongeveer 30 procent van de mondiale opwarming wordt niet veroorzaakt door CO2, maar door een ander belangrijk broeikasgas: methaan.

In de atmosfeer zit nu ongeveer twee keer zo veel methaan als voor het begin van de eerste industriële revolutie. En die stijging zet door.

Bij de aanpak van dat probleem vormen superuitstoters het laaghangende fruit, stelt het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek SRON.

"Sommige olie- en gasinstallaties, kolenmijnen en vuilnisbelten stoten enorme hoeveelheden methaan uit. Relatief eenvoudige reparaties kunnen grote klimaatwinst opleveren", meldt het instituut.

Een fietsband kun je pas plakken als je het lek gevonden hebt

Maar dan moeten de superuitstoters wel gevonden worden. En daar speelt bij methaan een oud probleem: de bronnen van de uitstoot zijn minder helder dan bij CO2.

CO2 is een eindproduct van verbranding. Als je weet hoeveel olie, gas of steenkool ergens wordt verstookt, kun je redelijk goed inschatten hoeveel koolstofdioxide daar de lucht ingaat.

Bij methaan is dat lastiger. Het ontstaat bij onder andere de afbraak van biomassa onder zuurstofarme omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in rijstvelden, koeienmagen, rioleringen en op vuilnisbelten. Maar hoeveel gas? Dat is vaak een gok.

Lekkages van de olie- en gasindustrie en lekkages uit kolenmijnen zijn belangrijke oorzaken van de toename van methaan in de atmosfeer. Ook die industrie levert geen heldere cijfers.

Nederlanders leggen basis voor methaanoplossing

Een tijdlang was er minder animo om alle bronnen in beeld te krijgen: het methaanprobleem leek zichzelf op te lossen. Tussen 2000 en 2010 was er zelfs bijna sprake van een plateau.

Maar in de laatste tien jaar is de toename van methaan juist in een stroomversnelling geraakt. De tijd voor het vinden van een oplossing begint dus te dringen.

Nederlandse onderzoekers hebben de basis voor die oplossing enkele jaren geleden al gelegd. Ze hebben in 2017 de klimaatsatelliet Tropomi gelanceerd. Tropomi is de enige satelliet die zeer gedetailleerd verschillen in de methaanconcentratie kan meten. Weerinstituut KNMI leidt het programma.

Methaanpiekjes door reconstructies te herleiden tot de bron

Tropomi doet honderd minuten over een baan om de aarde en voert non-stop metingen uit. Dan ontstaat een volgende uitdaging: wijs worden uit een brij aan data.

Methaanspecialisten van SRON hebben het een tijdje met de hand geprobeerd. Maar doordat gassen zich in de lucht snel vermengen, is dat zoeken naar een speld in een hooiberg. Om een lek te vinden, moet je dus boven op de metingen zitten.

En wie kan dat nou beter dan een computer? Machinelearning is het modewoord. Bij het overvliegen van de satelliet registreert een computer alle piekjes. Op basis van de windrichting en windsnelheid maakt die dan automatisch een reconstructie van de herkomst.

Ook ouderwetse vuilnisbelten blijken een belangrijke bron van methaan Foto: Getty Images

Gaswinning, kolenmijnen en vuilstorten delen verantwoordelijkheid

Het resultaat? Een wereldkaart die tientallen actuele methaanpluimen toont. SRON ververst deze kaart elke week. "De meerwaarde is dat er voor het eerst een wereldwijd overzicht is", vertelt Berend Schuit aan NU.nl.

Daaruit blijkt dat de olie- en gasindustrie, kolenmijnen en stedelijke gebieden elk voor ongeveer een derde verantwoordelijk zijn voor de toename van methaan. "Het heeft me verrast dat steden toch ook een belangrijke bron zijn. En sowieso het grote aantal lekken wereldwijd", zegt Schuit.

Rond grote steden zijn vuilstorten een belangrijke bron van methaan. Dat geldt ook voor rioolsystemen en lekkages in het aardgasnet in de bebouwde kom.

Toename van methaan heeft geen natuurlijke oorzaak

Ook natuurlijke bronnen van methaan kunnen nu beter worden opgespoord. Zo ontstaat het gas van nature in moerassen. Alle natuurlijke bronnen bij elkaar zijn goed voor slechts 40 procent van de wereldwijde uitstoot, weet Schuit.