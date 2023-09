Fossiele sector krijgt nog meer subsidie dan gedacht: 40 tot 46 miljard euro

Delen via E-mail

De fossiele sector krijgt nog meer subsidie dan gedacht. Volgens een berekening van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat het om 39,7 miljard tot 46,4 miljard euro per jaar.

Fossiele subsidies zijn belastingvoordelen voor bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken of maken. Uit stukken die op Prinsjesdag naar buiten komen, blijkt nu dat de fossiele sector nog meer subsidie krijgt dan gedacht. Het gaat om een optelsom van alle voordelen.

Milieuorganisaties gingen eerder nog uit van 37,5 miljard euro per jaar. Zij pleiten voor een rechtvaardige afbouw van alle fossiele subsidies vóór 2025. Volgens de organisaties kan Nederland daarmee de klimaatdoelen voor 2030 in één klap halen. Ook heeft de overheid dan extra inkomsten om te investeren in verduurzaming en de bestrijding van energiearmoede.