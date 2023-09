VN maakt balans van klimaatbeleid op: financiële wereld nu grootste hobbel

De wereld staat niet stil in de klimaatstrijd, maar om het Parijsakkoord te laten slagen is een grote krachtsinspanning nodig. Fossiele investeringen vormen een hobbel, en ook aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering blijven achter.

Dat blijkt uit een VN-rapport dat verschijnt in de aanloop naar de klimaattop van Dubai, die in december plaatsvindt. Dit Global Stocktake-rapport moet om de vijf jaar de balans van het Parijsakkoord opmaken. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst.

Er verschijnen veel klimaatrapporten, maar dit rapport is wel echt belangrijk, zegt klimaatexpert Richard Klein van het Stockholm Environment Institute tegen NU.nl.

Dat belang grijpt terug op de historische klimaattop van Parijs, inmiddels acht jaar geleden. Om de wereld te behoeden voor "gevaarlijke klimaatverandering", spraken alle landen in Parijs af dat de wereldwijde opwarming bij voorkeur onder de 1,5 graden moet blijven.

Om die enorme uitdaging behapbaar te maken, worden landen gevraagd nationale klimaatdoelen op te stellen voor de korte termijn.

Wereld moet dit jaar balans opmaken voor verdere aanscherpingen

In Parijs zijn daarover twee belangrijke werkafspraken gemaakt: om de vijf jaar scherpen landen (waar nodig) hun doelen aan. En tussendoor, ook om de vijf jaar, wordt het gezamenlijke resultaat van het klimaatbeleid van alle landen beoordeeld.

Die balans, de Global Stocktake genoemd, vormt dan weer de basis voor de volgende aanscherpingsronde.

Is het glas halfvol of halfleeg? De vaak herhaalde conclusie is dat de wereld niet snel genoeg verduurzaamt om het Parijsakkoord te laten slagen. Maar je kunt het ook omdraaien: benoemen wat er allemaal wél gebeurt. Als je die twee waarheden aan elkaar knoopt, krijg je een goed beeld van waar we werkelijk staan - iets wat het midden houdt tussen een waarschuwing en een compliment.

Daar kwamen we tenminste afgelopen juli op uit, toen we op NU.nl op basis van een analyse van Climate Action Tracker schreven dat de verwachte opwarming dankzij mondiaal klimaatbeleid in tien jaar tijd met een graad is afgenomen, van 3,7 naar 2,7 graden (in 2100).

Het deze maand verschenen Global Stocktake-rapport is nog iets optimistischer. Het blikt terug op hoe de wereld ervoor stond in 2010. Dat was een dramatisch klimaatjaar. De klimaattop in Kopenhagen was net mislukt, de wereld was in een recessie geraakt en in bijvoorbeeld Nederland werden de uitstootdoelen door het net aangetreden kabinet-Rutte I fors afgezwakt. De wereld lag dat jaar nog op koers voor 3,7 tot 4,8 graden opwarming, stellen de auteurs.

Nog 1 graad eraf en 'Parijs' is klinkend succes

Op basis van aanscherpingen tijdens en na de klimaattop in Glasgow (2021) zou dat nu nog 2,4 tot 2,6 graden zijn, blijkt uit het VN-rapport. En als ook langetermijndoelen worden waargemaakt, kan er nog een schep af.

Die schep moet dus een volle graad zijn, om nog onder de 1,5 graden te blijven. Dat 1,5-gradendoel bestaat niet voor niets. Grote ijskappen als Groenland en Antarctica kunnen dan nog grotendeels stabiel blijven, tropische koraalriffen hebben een kans op overleven en toenemende weersextremen kunnen hanteerbaar blijven.

En 1 graad opwarming eraf kan de netto economische schade van klimaatverandering vijf tot zes keer zo klein maken, bleek eerder dit jaar.

Heeft de wereld het in zich om ook de komende tien jaar nog een flinke klapper te maken? De aanscherpingen van de afgelopen tien jaar danken we aan de politiek, die ambitieuzere doelen aannam, maar voor een belangrijk deel ook aan investeringen in technologie. Daardoor werd energie uit zon en wind razendsnel goedkoper, net als bijvoorbeeld batterijen.

Een achterstallig Parijsdoel: verduurzamen van geldstromen

Voor een vervolgslag zal nu ook de financiële wereld moeten verduurzamen, denkt Klein. Dat is ook een van de belangrijkste conclusies van het rapport: "Om mondiale verduurzaming te versterken, moeten regeringen systeemtransformaties ondersteunen die een lage broeikasgasuitstoot mainstream maken."

Dat moet je zien als een oproep tot een algehele hervorming van het financieel-economisch systeem, zegt Klein. "Dus weg van subsidies op fossiele brandstoffen en andere investeringen die het effect van klimaatbeleid tenietdoen, en richting schone energie en technologie."

Met 'mainstream' wordt volgens Klein bedoeld dat klimaatbeleid niet meer los van ander beleid moet worden gezien, maar daarin moet worden geïntegreerd.

Die oproep om geldstromen te verduurzamen is overigens niet nieuw. Het is een van de drie hoofddoelen van het Parijsakkoord, waar landen het in 2015 officieel al over eens werden.

Het landschap van de Verenigde Arabische Emiraten is erAan het einde van het jaar komt de VN twee weken bijeen in Dubai. Het nieuwe rapport vormt een basis voor die klimaatonderhandelingen. Foto: Getty Images

Wereld heeft geen grip op onderling versterkende klimaatgevolgen

Klein leidde gesprekken in het voortraject van het rapport, maar dan over een ander onderwerp: wereldwijde aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daar is misschien wel minder vooruitgang te melden. De risico's van klimaatverandering nemen momenteel sneller toe dan ons vermogen om ze het hoofd te bieden, stelt het rapport.

Een nieuw inzicht is ook dat klimaatrisico's elkaar versterken. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een kettingreactie van extreme hitte, gevolgd door verdroging, bosbranden, misoogsten en biodiversiteitsverlies. En waar bossen of bodems beschadigd raken, worden ze weer extra gevoelig voor de volgende klap.

"Al die risico's moet je dus niet afzonderlijk behandelen", zegt Klein, die vorig jaar nog meewerkte aan een IPCC-rapport over zulke 'klimaatgevolgen 2.0'.

Rapport kan niet genegeerd worden in Dubai

Kleins verwachting voor de aanstaande klimaattop in Dubai? "Koffiedik kijken. Dit rapport negeren kan in elk geval niet. Er zal scherp en tot in de late uurtjes worden onderhandeld over de consequenties die de landen er gezamenlijk aan verbinden. Of ze het eens kunnen worden en recht kunnen doen aan de urgentie is de grote vraag."