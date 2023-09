Europees geld voor noodhulp is niet meer genoeg om natuurrampen te bestrijden

De Europese Commissie waarschuwt dat er meer geld nodig is om natuurrampen te bestrijden. De Europese pot voor noodhulp is al twee jaar op rij leeg geraakt, terwijl zulke rampen steeds vaker voorkomen.

Alleen al in juli en augustus is twaalf keer een beroep gedaan op het Europese noodhulpcentrum, dat de hulpverlening aan getroffen landen coördineert. Het ging om onder meer verwoestende overstromingen in Slovenië, dodelijke bosbranden in Griekenland en recorddroogte in Spanje.