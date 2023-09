Zeven tropische dagen op rij: 'heetste week van de zomer' valt in de herfst

Vandaag zijn voor de zevende dag op rij lokaal tropische temperaturen bereikt in ons land. En dat in september. De maximumtemperaturen van de uitzonderlijk warme herfstweek overtreffen de zeven heetste dagen van afgelopen zomer bovendien ruimschoots.

Toch was het afgelopen zomer ook warm. Het was zelfs een van de tien warmste zomers sinds 1901. De temperatuur over juni, juli en augustus lag volgens het KNMI bijna een graad hoger dan gemiddeld over de afgelopen dertig jaar. De echte hitte zat dit jaar in de eerste zomermaand.

Maar als we de maximumtemperaturen in De Bilt van de afgelopen zeven dagen bij elkaar optellen, overtreffen die de temperaturen van de heetste zomerweek ruimschoots. De heetste dagen van afgelopen zomer vielen tussen 9 en 15 juni. In De Bilt kwamen de maxima toen uit op gemiddeld 28,3 graden. De temperaturen tussen 5 en 11 september kwamen nog ten minste 1,2 graden hoger uit, tot een gemiddelde van 29,5 graden.

Dat is een zeer opmerkelijk verschil als je bedenkt dat de zon in juni maximaal hoog aan de hemel staat. Nu is de daglengte weer dicht in de buurt van het jaargemiddelde. Het forse verschil in zonnestraling valt wel terug te zien in de nachttemperaturen. Die zijn in deze uitzonderlijk warme septemberperiode iets lager dan in de warmste week van juni.

Met alle dertigers hebben meerdere plaatsen in ons land bovendien te maken met een regionale hittegolf. Daarvoor moet het op een officieel weerstation zeven dagen op rij warmer zijn dan 25 graden. En op drie van die zeven dagen moet de tropische grens van 30 graden worden bereikt.