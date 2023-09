Deze zomer is wereldwijd met afstand heetste zomer ooit gemeten

De zomer van 2023 is wereldwijd met afstand de heetste zomer die ooit is gemeten. Dat meldt het Europese klimaatinstituut Copernicus woensdag.

De gemiddelde wereldwijde temperatuur in de maanden juni, juli en augustus was dit jaar 16,77 graden. Dat is 0,66 graden warmer dan normaal in die maanden.

In Europa was de gemiddelde temperatuur 19,63 graden. Die temperatuur was 0,83 graden hoger dan normaal. Daarmee was de zomer van 2023 de op vier na warmste zomer in de Europese geschiedenis.

Zuid-Europese landen werden geconfronteerd met extreme hittegolven en forse natuurbranden. Tegelijkertijd hadden het westen van Europa en Turkije te maken met bovengemiddeld veel neerslag.

In sommige delen van de wereld, waaronder het noorden van Noord-Amerika, delen van Azië, Chili en Brazilië, werden mensen geteisterd door zware regenval en overstromingen.

De warmste zomers tot nu toe

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

Warmste juni, juli en augustus ooit

Deze zomer sneuvelden al verschillende hitterecords. De drie zomermaanden waren los van elkaar al de warmste juni, juli en augustus ooit gemeten. Juli 2023 is zelfs wereldwijd de warmste maand ooit gemeten.

Heel 2023 is nog niet het warmste jaar ooit gemeten. Dit jaar is de gemiddelde wereldwijde temperatuur nog 0,01 graad koeler dan de gemiddelde temperatuur in heel 2016. Maar met nog iets minder dan vier maanden te gaan kan dat record nog sneuvelen.