September is vierde zomermaand geworden: zo warm als vroeger juni

Nederland beleeft een zeer warme septemberweek, met woensdag zelfs tropische temperaturen. Dat is geen toeval meer: door klimaatverandering blijkt een gemiddelde september nu net zo warm als juni een eeuw geleden. Nederland heeft er eigenlijk een vierde zomermaand bij.

Is september nou een zomermaand of een herfstmaand? Die vraag was altijd al een beetje verwarrend. De astronomische herfst begint pas op 21 september.



Maar weerkundigen hanteren een scherpere grens: 1 september. Toen begon officieel de meteorologische herfst.

De gedachte is dat alle seizoenen precies drie maanden duren. De zomer bestaat dan uit de drie warmste maanden (juni, juli en augustus), de winter uit de drie koudste (december, januari en februari). De lente en herfst zitten daar tussenin.

September is bijna 2 graden warmer dan rond 1900

Maar er bestaat ook nog zoiets als 'zomerse temperaturen'. Dat zijn maximumtemperaturen van 25 graden of meer. En die worden ook in de eerste officiële herfstmaand langzaam algemener, zo blijkt uit de meetgegevens van het KNMI. In de afgelopen dertig jaar kwamen zulke temperaturen gemiddeld al twee dagen per september voor.



Ook de gemiddelde temperatuur in september is duidelijk gestegen. Een ruime eeuw geleden was het in september gemiddeld over dag en nacht nog 13,1 graden. In de periode tussen 1991 en 2020 was dat gemiddelde al opgeschoven naar 14,7 graden - en daar steken recentere jaren nog weer verder bovenuit.

"September is eigenlijk de nieuwe juni", zegt KNMI-klimaatonderzoeker Peter Siegmund tegen NU.nl. "De temperatuur in de afgelopen jaren in september is vergelijkbaar met die van juni aan het begin van de vorige eeuw."

De warmste september ooit gemeten was in 2006. De gemiddelde etmaaltemperatuur was in De Bilt toen bijna 18 graden. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

31,4 graden op 15 september 2020

Er is zelfs kans dat het kwik deze week stijgt tot 30 graden. Dat is ook in het opgewarmde klimaat nog heel zeldzaam, zegt Siegmund. Tussen 1991 en 2020 waren er jaarlijks slechts 0,2 septemberdagen waarin in De Bilt een temperatuur van meer dan 30 graden werd gemeten.