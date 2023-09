Bij fossiele subsidies gaat het om indirect financieel voordeel. Dan moet je denken aan belastingvoordelen en prijzensteun van de overheid. Een voorbeeld daarvan is de korting die bedrijven in de glastuinbouw krijgen op de energiebelasting. Daarmee wordt dus het gebruik van fossiele brandstoffen gestimuleerd. Het kabinet wil de komende jaren dergelijke financiële voordelen afbouwen.

