Skiën straks op minder plekken in Europa mogelijk door klimaatverandering

Een grote teleurstelling voor wintersportliefhebbers: skiën en snowboarden in Europa is straks op veel plekken niet meer mogelijk. Door klimaatverandering is er een "zeer grote kans" op sneeuwtekort.

Door de opwarming van de aarde wordt de kans op sneeuwtekorten steeds groter, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Daardoor kunnen we straks in ongeveer de helft van de onderzochte skigebieden in 28 Europese landen niet meer skiën.

Toch worden vele pogingen gedaan om wintersporters te laten skiën of snowboarden. En juist die ingrepen verergeren de klimaatverandering. Bij het gebruik van sneeuwkanonnen komt veel CO2 vrij. Daarnaast is er veel water en elektriciteit voor nodig.

Bovendien is het meer niet mogelijk om kunstsneeuw te maken als de aarde met 2 graden is opgewarmd. Dat kan alleen bij lage temperaturen, aangezien de nepsneeuw anders smelt.

Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk om na te gaan of het wel de juiste keuze is om het skitoerisme draaiende te houden. In sommige regio's is dat waarschijnlijk niet het geval.

Begin dit jaar zijn in Oostenrijk volop sneeuwkanonnen ingezet om de wintersport draaiende te houden. Foto: AFP

Bij 4 graden opwarming is wintersport in Europa vrijwel onmogelijk

De wetenschappers hebben 2.234 skigebieden in landen variërend van IJsland tot Turkije onderzocht. Als de aarde met 4 graden is opgewarmd, zal wintersport vrijwel nergens in Europa meer mogelijk zijn, voorspellen ze. Maar er zijn wel regionale verschillen.

Als we ook dan nog sneeuwkanonnen inzetten, zal er nog altijd in meer dan 70 procent van de skigebieden een ernstig sneeuwtekort zijn. Wintersport is daar dan niet mogelijk.

Ook dit jaar lag er in Frankrijk en Oostenrijk weinig sneeuw. De beelden van wintersporters die over een witte baan in een groene weide skiën zijn bekend.

In 2015 is in het Parijsakkoord afgesproken om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, maar het liefst onder de 1,5 graden. Maar volgens klimaatexperts gaat dat niet meer lukken.