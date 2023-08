Water in natuur- en recreatiegebieden vaak vervuild met bestrijdingsmiddelen

Het water in natuur- en recreatiegebieden is vaak vervuild met giftige bestrijdingsmiddelen. Dat gif is schadelijk voor dieren en planten en mogelijk kankerverwekkend voor mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Het CML onderzocht, in opdracht van Natuur & Milieu, 153 wateren op de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

In zo'n 122 wateren vonden de onderzoekers schadelijke bestrijdingsmiddelen, maar de concentratie waarin de stoffen in het water zat, viel vaak nog binnen de norm. In meer dan zestig wateren (ofwel 40 procent) werd de milieunorm wel overschreden. Voor een aantal stoffen werden de normen tot wel honderd keer overschreden.

In het onderzoek is specifiek gekeken naar bestrijdingsmiddelen waar de Europese Unie van af wil zodra er een minder schadelijk alternatief is. De middelen zijn nu nog legaal. Onder de onderzochte stoffen is ook het veelbesproken glyfosaat, dat waarschijnlijk kankerverwekkend is. De stof zat in ongeveer de helft van de onderzochte wateren.

De onderzoekers zeggen dat er al jaren geen vooruitgang zit in het tegengaan van dit soort watervervuiling. Programmaleider bestrijdingsmiddelen Berthe Brouwer van Natuur & Milieu maakt zich zorgen. "Nederland is een grootverbruiker van landbouwgif en in het water zie je daar de trieste gevolgen van", zegt ze. "Dieren en planten worden ziek en gaan dood."