Ongekende bosbranden in Canada brengen CO2-uitstoot naar record

Canada wordt getroffen door ongekende bosbranden. Die stoten ruim tien keer zo veel CO2 uit als Nederland in een jaar. Ook wereldwijd is er een bosbrandrecord, terwijl El Niño zich nog moet roeren. Hoe kan dat?

Bosbranden zijn deze zomer veelvuldig in het nieuws. Veel lezers vragen zich af of dit incidenten zijn en hoe het totaalplaatje eruitziet. Zijn er wereldwijd meer branden dan normaal, of krijgen ze gewoon meer aandacht?

Dat is een terechte vraag. De aandacht voor branden hangt ook af van hoe dicht bij huis ze zijn, of Nederlanders ermee te maken krijgen en of ze iconische plaatsen treffen (zoals de uitzonderlijke branden op Hawaï). Ook in Europa zijn er branden op populaire vakantie-eilanden.

Toch is het goed mogelijk dat er niet meer branden dan normaal zijn. Zo is het totale aantal bosbranden in Europa in 2023 vrij normaal en niet bovengemiddeld, zegt hoogleraar Guido van der Werf van de Vrije Universiteit.

Canadese bosbranden van onvergelijkbare schaal

Maar de branden in Canada zijn van een totaal andere orde. Volgens satellietmetingen van de Global Fire Emissions Database (GFED) is de intensiteit van Canadese bosbranden in 2023 ruim tien keer groter dan normaal.

En daar komt dan ook een zeer grote hoeveelheid CO2 bij vrij, zegt Van der Werf. Hij is bij GFED betrokken als expert op het gebied van de CO2-effecten van bosbranden. "De Canadese branden hebben nu al ruim 500 miljoen ton koolstof in de atmosfeer gebracht." Dat is omgerekend bijna 2 miljard ton CO2.

Ter vergelijking: met de verbranding van fossiele brandstoffen bracht de mensheid vorig jaar bijna 37 miljard ton CO2 in de atmosfeer - een record. De CO2 van de bosbranden kun je daar niet zomaar bij optellen, benadrukt Van der Werf, omdat verbrande bossen weer kunnen aangroeien en in dat langzame proces weer CO2 opnemen.

"Maar door klimaatverandering zullen deze branden wel vaker voorkomen. Dan raakt de balans tussen branden en aangroei verstoort." Gevolg: netto minder koolstof in de bossen en meer CO2 in de lucht.

Canada gaat in 2023 gebukt onder ongekende bosbranden, die het record van 2021 verpulveren. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Kans op Canadese bosbranden ten minste verdubbeld

Canada is al sinds mei in de greep van de bosbranden, die zowel het westen als het oosten van het land treffen. Dinsdag verscheen internationaal onderzoek naar de oorzaken van de branden in de staat Quebec. Die zijn aangewakkerd door hoge temperaturen. En de kans op de branden is door klimaatverandering "ten minste verdubbeld", concludeert World Weather Attribution.

Door stijgende temperaturen worden de Canadese bossen steeds ontvlambaarder, zegt klimaatonderzoeker en medeauteur Friederieke Otto van Imperial College Londen. "Totdat we stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen zal het aantal bosbranden blijven toenemen, waardoor steeds grotere gebieden zullen afbranden."

Wereldwijd een bosbrandrecord, terwijl grasbranden afnemen

Maar hoe zit het in 2023 dan met het totaalplaatje? Dat wordt sinds 1997 nauwkeurig bijgehouden met satellieten. Als we kijken naar 'klassieke bosbranden' waren het er wereldwijd in die periode nog nooit zo veel als dit jaar, zegt Van der Werf. "Dat zijn dan branden waarvan mensen zich een voorstelling kunnen maken", doelt hij op ongecontroleerde branden in bosrijke gebieden.

Dat wereldwijde record komt grotendeels op het conto van de branden in Canada. Er is wereldwijd ook een toename van dit soort bosbranden te zien, zegt Van der Werf. Zo dateert het vorige record uit 2021, toen vooral Siberië zwaar werd getroffen.

Maar er bestaan verschillende soorten natuurbranden, zegt Van der Werf. De belangrijkste zijn savannebranden. Dit zijn branden in graslanden die jaarlijks optreden tijdens het droge seizoen in Afrika. Deze savannebranden nemen al jaren af doordat in Afrika steeds meer savanne wordt omgezet in landbouwgrond.

Wereldwijd stevent 2023 af op een bosbrandrecord. Er zijn wel verschillen per regio en type bosbrand.

Eind 2023 mogelijk grote branden in Indonesië en Australië

Van der Werf weegt bewust door mensen aangestoken bosbranden niet mee. Die zijn er in tropische bossen, met de bedoeling om oppervlakten te ontbossen en daar bijvoorbeeld palmolieplantages of soja-akkers aan te leggen.

Toch verwacht Van der Werf dat juist ook die branden aan het einde van 2023 nog sterk kunnen aanwakkeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in Indonesië, waar door El Niño in de komende maanden droge omstandigheden ontstaan die het mogelijk maken het doorgaans natte tropisch regenwoud plat te branden.