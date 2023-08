Luchtkwaliteit in West-Canada bereikt 'gevaarlijk' niveau door bosbranden

De luchtkwaliteit in West-Canada is maandag door de vele bosbranden gedaald tot een gevaarlijk niveau. Daarom hebben miljoenen inwoners van de provincie Brits-Columbia het advies gekregen om zich buiten zo min mogelijk in te spannen.

Honderden bosbranden kleurden de lucht boven Brits-Columbia oranje. Door de rook kwam de luchtkwaliteitsindex AQI in de steden Kelowna en Kamloops boven de 350 uit. Dit is volgens luchtkwaliteitinformatieplatform IQAir een gevaarlijk niveau.

Ter vergelijking: volgens IQAir was de Pakistaanse stad Lahore met een gemiddelde AQI van 97 in 2022 de meest vervuilde grote stad ter wereld.

Bijna de hele provincie bedekt met rook

Het dichtbeboste Brits-Columbia heeft vaker te maken met natuurbranden, maar het aantal bosbranden en de hoeveelheid verbrand land neemt door klimaatverandering toe.

Volgens BlueSky Canada was bijna de hele provincie bedekt met rook. "Zulke extreme rook komt niet elk jaar voor", zegt rookinformatiespecialist Jalena Bennett.

Canada krijgt jaarlijks te maken met bosbranden, maar dit jaar is het erger dan voorgaande jaren. Bijna 14 miljoen hectare is al in vlammen opgegaan. Dat is een groter gebied dan het hele landoppervlak van Griekenland. Nooit eerder is er zo'n enorm gebied verschroeid.

Noodtoestand uitgeroepen

Brits-Columbia heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het is verboden om te reizen als het niet echt nodig is. Op die manier wil Canada zo veel mogelijk accommodaties beschikbaar houden voor brandweerlieden en evacués.

Zo'n 200.000 mensen zijn tot nu toe geëvacueerd. Zeker vier brandweerlieden zijn omgekomen. In Brits-Columbia kregen meer dan 35.000 mensen een evacuatiebevel. Canada heeft inmiddels ook het leger ingezet. Daarnaast krijgt het land steun uit dertien andere landen.

Op maandag zei een lokale brandweerchef positief gestemd te zijn over de bestrijding van de enorme branden. "We voelen eindelijk dat we vooruitgaan in plaats van achteruitgaan."

De komende dagen worden koeler weer en wat regen verwacht. Dat kan de brandweer helpen bij de bestrijding van de branden. Het helpt ook tegen de rook. Al verwacht meteoroloog Bobby Sekhon dat de verlichting van korte duur zal zijn. "We zullen vanwege de bosbranden tot september met rook te maken krijgen", denkt hij.