Weerrecord in Marokko: voor eerste keer in geschiedenis meer dan 50 graden

Marokko heeft vrijdag een nieuw temperatuurrecord gevestigd. Voor de eerste keer in de geschiedenis passeerde het kwik van de thermometer de 50 graden Celsius. De hoogste temperatuur die vrijdag werd gemeten, was 50,4 graden.

Maar het Marokkaanse KNMI had niet voorspeld dat de 50 graden Celsius gehaald zou worden. De verwachting was dat de temperatuur tussen de 46 en 49 graden zou blijven steken. Vanwege de overlast had de weerorganisatie code rood uitgegeven.

Het is niet alleen een weerrecord voor Marokko. Het is ook pas de tweede keer dat in Afrika in augustus deze temperatuur is gemeten. De eerste keer was in 2014, toen het kwik de 50,4 graden Celsius bereikte in de Algerijnse stad Ourgla.