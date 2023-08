Toch geen hulp van de overheid voor ruim 250 boeren zonder vergunning

Het Rijk gaat 259 boerenbedrijven zonder vergunning toch niet helpen, terwijl die hulp hen wel was beloofd. Ze voldoen volgens het ministerie van Landbouw toch niet aan de juiste criteria.

Het Rijk beloofde boeren te helpen die sinds de stikstofuitspraak in 2019 zonder vergunning stikstof uitstoten. Deze bedrijven worden ook wel PAS- melders genoemd. In totaal gaat het het om bijna 2.500 Nederlandse bedrijven die zonder vergunning boeren. Daarvan krijgen tot nu toe 259 boeren toch geen hulp, schrijft NRC vrijdag.

In zeker 259 gevallen bepaalde het ministerie van Landbouw dat niet aan deze criteria werd voldaan. Hoe dat kan is niet duidelijk. Mogelijk hebben boeren bij hun eerste melding per ongeluk verkeerde gegevens opgegeven. Maar het ministerie houdt er ook rekening mee dat sommige boeren mogelijk bewust verkeerde informatie hebben opgegeven. "Dat is heel lastig om te bepalen", zegt een woordvoerder tegen de krant.