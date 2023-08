Volop extreem weer: is het tij te keren of moeten we er maar aan wennen?

Van Scandinavië tot Griekenland hebben mensen deze zomer te maken met extreem weer. Door klimaatverandering wordt dit eerder regel dan uitzondering. "Ons aanpassen aan klimaatverandering is onvermijdelijk. Dat moeten we gewoon doen", zegt klimaatwetenschapper Marjolijn Haasnoot tegen NU.nl.

We moeten er maar aan wennen, want door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met bosbranden, overstromingen en modderstromen. "Wat er nu gebeurt, ligt in de lijn der verwachting qua klimaatextremen", legt Sem Vijverberg uit. Hij is onderzoeker klimaatextremen bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In het recentste klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC staat dat de verschillende gevolgen van klimaatverandering elkaar ook kunnen versterken. Haasnoot: "Als je een droog voorjaar hebt, dan heb je daarna een grotere kans op bosbranden. Als je vervolgens extremere neerslag hebt, dan heb je ook weer meer kans op modderstromen."

"Ik denk dat er voldoende indicaties zijn dat extreem weer toeneemt", vult universitair hoofddocent Chiel van Heerwaarden (Wageningen University) aan. Hij is gespecialiseerd in wolken, maar weet ook veel over het weer. Doordat het warmer is, worden buien heviger. Warme lucht kan namelijk meer water vasthouden. "Als je dan een bui hebt, is hij net een tandje extremer."

Niet meer, maar vooral intensere bosbranden

Het aantal bosbranden neemt niet toe, maar ze zijn wel intenser, vertelt bioloog Rudy Van Diggelen van de Universiteit Antwerpen. "Er zit veel fluctuatie in. En over de afgelopen veertig jaar is er een tendens dat het afneemt."

Het gevoel dat er meer bosbranden zijn, ontstaat mogelijk door de plekken waar ze woeden en de media-aandacht die ze krijgen. "Op dit moment woeden er ontzettend grote branden in Siberië, maar daar hoor je weinig over in het nieuws."

Doordat het steeds droger en heter wordt, is er wel een kans dat er in de toekomst meer bosbranden ontstaan. Daarmee stapelt 'de brandstof' zich op. "Eén vonk en het vliegt in de hens."

Kunnen we het nog terugdraaien?

De weersextremen van nu zijn natuurkundig gezien nog terug te draaien als we drastische maatregelen treffen, zoals per direct stoppen met broeikasgassen uitstoten.

Maar dat gaat niet gebeuren, benadrukt Vijverberg. "Puur fysisch gezien is dit mogelijk, maar gezien de beleidsrealiteit is het eigenlijk niet haalbaar." Bovendien zou het dan nog honderden jaren duren voordat het daadwerkelijk koeler wordt. Dat komt doordat de oceaan er ook invloed op heeft en die achterloopt op de atmosfeer.

Haasnoot voegt eraan toe dat we de verdere opwarming van de aarde wel sterk kunnen beperken. In het gunstigste scenario blijft het bij 1,5 graden Celsius. Daarmee kunnen we de verdere toename van extremen stoppen. "We zitten nu op 1,1 graad opwarming en dat heeft al méér extreem weer tot gevolg."

Vijverberg: "Die weersextremen zijn natuurlijk heel vervelend, maar mijn persoonlijke grote angst zijn de tippingpoints." Die kantelpunten zijn de momenten waarop systemen onomkeerbaar en relatief snel veranderen. Bijvoorbeeld als de ecosystemen in het Amazonegebied onherstelbaar beschadigd raken of als een stuk van de West-Antarctische ijskap smelt.

"Dan heb je het - over een termijn van honderden jaren - over meters zeespiegelstijging." Het is onduidelijk hoever we nog van zo'n tippingpoint verwijderd zijn. Dat komt doordat deze processen heel complex en moeilijk te voorspellen zijn.

We kunnen ons wapenen tegen de gevolgen

De weersextremen laten zich dus lastig tegenhouden, maar de gevolgen kunnen we wel beperken. "Het mooie is dat er verschillende maatregelen zijn die we kunnen nemen", zegt Haasnoot. Ze werkt bij kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht en schreef mee aan de klimaatrapporten van het IPCC. Daarin focust zij op manieren om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Zo kunnen tijdelijke waterbergingsgebieden, dijken en muurtjes overstromingen in heuvelachtige gebieden voorkomen. Van Diggelen legt uit dat de impact van bosbranden kleiner wordt als we inheemse boomsoorten planten die beter bestand zijn tegen brand. Zoals kurkeiken in plaats van eucalyptusbomen in Zuid-Europa.

Als de klimaatverandering erger wordt, moeten we volgens Haasnoot vooral plannen uitvoeren die ook verder in de toekomst nog nuttig zijn.

'Waarschuwen is een redelijk goedkope maatregel'

Een van de makkelijkste maatregelen waarmee we ons snel beter kunnen beschermen, is waarschuwingssystemen verbeteren, zegt Haasnoot. "Waarschuwen is een maatregel die redelijk goedkoop is en redelijk snel te implementeren is."

Door waarschuwingen specifieker te maken, weten mensen precies wat ze kunnen verwachten. "Met name voor extreme neerslag werkt dat heel erg goed." Hoe hoog komt het water op welke plek en wat voor maatregelen kun je treffen? Zijn bijvoorbeeld zandzakken voor de huizen genoeg of is evacuatie nodig?