Juli 2023 is wereldwijd de heetste maand ooit gemeten

Juli 2023 gaat de boeken in als de heetste maand die ooit gemeten is. Afgelopen maand was gemiddeld 0,33 graden warmer dan juli 2019, de vorige recordmaand.

De gemiddelde temperatuur lag vorige maand 0,72 graad hoger dan de gemiddelde temperatuur in juli tussen 1991 en 2020, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Juli 2023 breekt daarmee het wereldwijde record van heetste maand.

Dat record werd zichtbaar door hittegolven, droogte en bosbranden die verschillende delen van de aarde teisterden. In verschillende Europese landen was en is het ongekend heet. Zuid-Europa had te maken met temperaturen van boven de 45 graden.

In grote delen van Spanje, Italië en Griekenland gold halverwege juli code rood of oranje. In verschillende regio's sneuvelden hitterecords en steeg het kwik tot boven de 40 graden.

Zuid-Europa had ook te maken met hevige bosbranden. Op Rhodos bereikte het vuur vakantieresorts waar ook Nederlandse toeristen verbleven. Die moesten geëvacueerd worden.

2023 kan heetste jaar ooit worden

Ook elders in de wereld was het extreem heet. In de Amerikaanse stad Phoenix kwam de temperatuur dertig dagen lang elke dag boven de 43 graden uit. In het Amerikaanse Death Valley, bekend als de heetste plek op aarde, naderde het kwik de wereldwijde recordtemperatuur van 56,7 graden.

"Maar ook in Zuid-Amerika en op Antarctica werden temperaturen gemeten die ver boven het gemiddelde lagen", zegt Copernicus.

2023 staat voorlopig op de derde plek van heetste jaren ooit gemeten. Alleen 2016 en 2020 waren nog heter. Maar de verwachting is dat dit jaar alsnog bovenaan het lijstje kan komen.

Als gevolg van het natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, worden de komende maanden hogere temperaturen verwacht dan in de tweede helft van 2016 en 2020.