Kweekvlees komt er nu écht aan, maar wacht pittige weg naar consument

De Nederlandse wetenschapper Mark Post werd in 2013 wereldnieuws toen hij de eerste hamburger van kweekvlees presenteerde in Londen. Exact tien jaar later rest nog altijd de vraag: waar blijft die revolutionaire burger? "De urgentie van vlees uit het lab groeit."

Kweekvlees voor de 'gewone' consument komt steeds dichterbij, maar het duurt nog zeker een paar jaar voordat dit daadwerkelijk op je bord ligt. Op dit moment is de consumptie of verkoop van kweekvlees hier namelijk nog niet toegestaan.

Toch bieden ontwikkelingen in Den Haag perspectief voor producenten. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid presenteerden in juli nieuwe voorwaarden waaraan kweekvleesproeverijen moeten voldoen.

Dat geeft groen licht aan kweekvleesbedrijven in Nederland, die de ontwikkeling zien als een stap voorwaarts. Hoe die proeverijen er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Wel is zeker dat experts en consumenten het kweekvlees dit jaar nog mogen proeven.

Nederland is niet het eerste land dat toewerkt naar legalisering van kweekvlees. In Singapore kun je het al bestellen in een paar restaurants; ook de Verenigde Staten legaliseerden onlangs de verkoop. In Israël wordt het zelfs al grootschalig geproduceerd.

Vlees zonder een dier te slachten

Maar wat is het precies? Een stukje vlees op je bord, met minder uitstoot geproduceerd en waar geen dier voor is geslacht. Het is mogelijk, hebben verschillende pioniers uit de biotechnologie de afgelopen jaren laten zien.

Door een stukje weefsel te nemen uit de huid van een dier, kunnen wetenschappers het vlees exact namaken. "Maar dan zonder dierenleed, minder uitstoot en minder land- en waterverbruik", somt Daan Luining van Meatable op. Luining was betrokken bij het onderzoeksteam van Mark Post en heeft nu zijn eigen start-up opgericht in Delft. Daar wordt varkensvlees ontwikkeld in het lab, een proces dat zo'n acht dagen duurt.

Er zijn nog wel obstakels tot grootschalige productie van kweekvlees. Op dit moment is het ontwikkelen ervan nog een relatief lang en complex proces, waar ook een prijskaartje aan hangt.

En behalve nationale wetgeving, bemoeilijken strenge Europese regels toetreding tot de markt. Luining: "Doordat proeverijen nu toegestaan worden, kunnen wij al grote stappen zetten om het uiteindelijk door de EU te krijgen." Op die manier kunnen kweekvleesproducenten opschalen en kan er ook verder in geïnvesteerd worden.

1:49 Afspelen knop Burger uit een lab? Zo wordt kweekvlees gemaakt

We willen geen dierenleed, maar moeten wennen aan het idee

Hoogleraar Bart Bossink leidt een onderzoeksgroep naar duurzame technologieën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vindt het een goede zaak dat er stappen worden gezet richting de markt. "De urgentie groeit. De mensen willen geen dierenleed, klimaatverandering, of weer een nieuwe pandemie."

Wel denkt de hoogleraar dat het nog een jaar of tien kan duren voordat het kweekvlees op grote schaal concurreert met de traditionele vleesindustrie. "Die heeft een sterke lobby in Brussel", weet Bossink. "Bovendien moeten consumenten wennen aan het idee, die omslag gaat niet van de ene op de andere dag."

Bossink denkt dan ook niet dat kweekvlees traditioneel vlees volledig zal vervangen. "Vleesconsumptie is van alle tijden. Waarschijnlijk gaan we richting een combinatie van kweekvlees, plantaardig vlees en traditioneel vlees."

Eerste kweekburger kostte 250.000 euro

Toen wetenschapper Mark Post tien jaar geleden zijn revolutionaire hamburger presenteerde in Londen, kostte die zo'n 250.000 euro. In tien jaar tijd is de technologie veel verder ontwikkeld, waardoor die prijs inmiddels flink is gedaald.

Maar hoeveel een in het lab gekweekte burger nu precies zou kosten is nog niet te zeggen. "We willen het uiteindelijk voor iedereen toegankelijk maken", zegt Luining van Meatable. De start-up gaat volgend jaar hun eerste worstjes in een restaurant in Singapore serveren. "Daarna hopelijk in de rest van de wereld."