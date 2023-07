Zorgwekkend weinig zee-ijs rond Antarctica: record na record gebroken

Er drijft extreem weinig zee-ijs in het gebied rond Antarctica. Alle records zijn al gebroken. Wetenschappers houden hun adem in, want het zee-ijs bij de Zuidpool is belangrijk voor het klimaat.

Begin dit jaar trokken klimaatwetenschappers al aan de bel over de kleine hoeveelheid zee-ijs op de Zuidpool. In februari werd daar een nieuw laagterecord gemeten: op Antarctica lag een derde minder zee-ijs dan normaal. Toen was het daar zomer.

Nu is het winter op Antarctica, en normaal gesproken herstelt het ijs zich dan. Dat is nu niet het geval. In juni werden alle records sinds het begin van de satellietmetingen gebroken; de hoeveelheid zee-ijs was 17 procent kleiner dan gemiddeld. Dat is een uitzonderlijke situatie, want het niveau wijkt meestal hooguit een paar procent af.

Begin deze maand was het oppervlak van het zee-ijs 2,6 miljoen vierkante kilometer kleiner dan normaal, meldt het KNMI. Daar past Nederland zo'n zestig keer in. "Op het westerse deel van het schiereiland hebben we helemaal geen zee-ijs gemeten", zegt de aan het KNMI verbonden klimaatwetenschapper Dewi Le Bars. Toch verwacht hij dat een deel van het zee-ijs in het slot van de Antarctische winter nog kan herstellen.

Verschil zee-ijs en landijs Zee-ijs is iets anders dan landijs: zee-ijs bestaat uit bevroren zeewater en is tot ongeveer 2 meter dik. Bij landijs kun je denken aan ijskappen en gletsjers.

Zee-ijs is belangrijk voor het klimaat en het ecosysteem

In tijden van bosbranden en extreem weer lijkt zee-ijs misschien ver van ons bed. Maar dit ijs heeft wel degelijk een belangrijke functie. Want wanneer zee-ijs verdwijnt, kan de opwarming van de aarde versnellen. Het witte ijs weerkaatst namelijk zonlicht terug de ruimte in.

Als het ijs er niet is, neemt de donkere oceaan het zonlicht op. De temperatuur van de zee neemt dan toe, wat tot nóg minder ijs kan leiden. Dat heeft ook invloed op de biodiversiteit. Hele ecosystemen zijn afhankelijk van het zee-ijs; denk aan zeehonden en pinguïns.

Bovendien kan het gebrek aan zee-ijs ertoe leiden dat de veel grotere ijsplateaus vlak voor de kust van Antarctica kleiner worden of verdwijnen. Volgens Le Bars, die expert op het gebied van zeespiegelstijging is, kan dit in het ergste geval de zeespiegel laten stijgen.

Directe invloed van klimaatverandering is moeilijk vast te stellen

In de wetenschap is op dit moment een discussie over de precieze oorzaak van de afname van zee-ijs aan de gang. Le Bars verwacht dat die te maken heeft met het weer rondom Antarctica. "Er is de laatste zeven jaar meer wind gekomen. Die heeft het koude water noordwaarts geduwd. Het warme oceaanwater dat dan naar de oppervlakte komt, zorgt voor minder zee-ijs."

"Door extreme weersomstandigheden, zoals lagedrukgebieden en harde wind, is het zee-ijs in de richting van het continent geblazen", zegt de wetenschapper over het nieuwe record. "Daardoor heeft het ijs niet de mogelijkheid om uit te breiden."

De kleine hoeveelheid zee-ijs past volgens Le Bars bij de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. Maar hoeveel invloed de opwarming van de aarde in dit geval heeft, moet verder worden onderzocht. "Het is ingewikkeld om de exacte oorzaak van deze uitschieter aan te wijzen, aangezien de gevolgen van klimaatverandering niet van de ene op de andere dag zichtbaar zijn."