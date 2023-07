Onderzoek: vlas en hennep zijn 'essentieel' voor duurzamere bouw

Vezels van vlas en hennep kunnen de bouw een stuk milieuvriendelijker maken, concluderen onderzoekers van ABN AMRO. Daarvoor moet er wel meer van verbouwd gaan worden, bijvoorbeeld in Oost-Europa.

Er zijn meer gewassen met goede eigenschappen, maar weinig planten zijn bruikbaar op grote schaal. "Vlas en hennep vormen hierop een uitzondering", schrijven de onderzoekers. Zo kan bijna alles van de planten worden gebruikt.

De vezels van vlas en hennep zijn onder meer goed voor isolatieplaten, inblaasisolatie en plafondsystemen. En als de bouw even stilvalt, ook voor veevoer, papier en textiel.

Ook zou de teelt van deze planten bijdragen aan milieuvriendelijke landbouw. De gewassen kunnen langdurig CO2 opslaan en maken de bodem waarop ze groeien schoon. Verder zijn ze niet erg afhankelijk van extra bemesting en water.

Weinig ruimte in Nederland voor extra gewassen

Het idee om gewassen op grote schaal in te zetten in de bouw staat nog in de kinderschoenen. In Nederland is het vechten om de beschikbare ruimte, laat staan dat er zomaar akkers aangelegd kunnen worden voor vlas en hennep.

De onderzoekers benadrukken dat een samenwerking met Europese landen nodig zal zijn. In Oost-Europa bijvoorbeeld is meer ruimte en zijn er minder regels.

Want vlas en hennep nemen flink wat ruimte in. "Met één hectare hennep kun je ongeveer één huis isoleren, maar als het groeiseizoen heel nat is geweest, dan heb je wel twee hectare nodig voor datzelfde huis", zegt Cor van Dijken van de stichting Building for Good. Voor de isolatieopgave waar Nederland voor staat is 50.000 hectare nodig.

Vlas levert meer op dan hennep

Er zijn nog meer onzekerheden rondom de gewassen. Vlas levert per hectare op dit moment 2.100 euro tot 3.700 euro op per hectare, dat is meer op dan zetmeelaardappelen. Hennep brengt met ongeveer 900 euro per hectare een stuk minder op.

Ook is de brandveiligheid nog niet op grote schaal getest. "Er zijn wel tests die aantonen dat producten van vezel en hennep goed scoren", zegt onderzoeker Paul Bisschop van ABN AMRO.