Na een tik op de vingers na het WK in Qatar waagt de FIFA zich er niet meer aan om het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland CO2-neutraal te noemen. Het is onduidelijk hoeveel dat eindtoernooi uitstoot.

32 verschillende teams van over de hele wereld én hun fans die naar Australië en Nieuw-Zeeland afreizen, het vervoer tussen verschillende locaties en het energieverbruik in de tien stadions. Het zijn allemaal zaken die komen kijken bij de organisatie van een WK en die een stempel drukken op het klimaat.

Het was reden genoeg voor tientallen voetbalsters om zelf actie te ondernemen. Onder leiding van de Deense middenvelder Sofie Junge Pedersen doneren 44 speelsters uit verschillende landen aan lokale en internationale klimaatorganisaties. Op die manier willen ze een signaal afgeven aan de voetbalwereld.

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de mensheid. En ik wil deel uitmaken van de oplossing", zei Junge Pedersen daarover.

Na WK in Qatar kreeg FIFA tik op de vingers om klimaatclaim

De FIFA zegt de VN-klimaatdoelen te volgen en wil in 2040 emissievrij zijn. Maar de wereldvoetbalbond werd al op de vingers getikt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beloofde namelijk vorig jaar in Qatar dat het WK "volledig CO2-neutraal" zou worden. De miljoenen tonnen CO2 die in de atmosfeer zouden belanden door onder meer de bouw van de stadions, zouden door Qatar helemaal gecompenseerd worden.

Milieuorganisaties hadden daar hun twijfels bij en stapten naar het Zwitserse equivalent van de Reclame Code Commissie. Na onderzoek van die toezichthouder bleek vorige maand dat die term niet klopte en misleidend was. Het was op dat moment nog onduidelijk of de uitstoot wel gecompenseerd kon worden. "Greenwashing", vonden de organisaties.

'Duurzaamheidsstrategie WK is onduidelijk'

Bij het WK voor vrouwen wordt er dan ook niet meer gestrooid met termen als CO2-neutraal. Wel publiceerde de FIFA een duurzaamheidsstrategie. In dat document en op de website van de bond wordt gesteld dat de voetafdruk van het toernooi zo klein mogelijk moet worden gehouden.

Dat wil de FIFA bijvoorbeeld doen door "het promoten van duurzame stadions", "bewustwordingscampagnes" en "uitstoot en zwerfafval terug te dringen", zo valt te lezen in de duurzaamheidsstrategie. Maar cijfers, berekeningen en concrete doelstellingen lijken te ontbreken.

"De duurzaamheidsstrategie voor dit WK formuleert geen doel, geeft geen inschatting van de te verwachten uitstoot en maakt niet duidelijk hoe de uitstoot gemeten gaat worden", zegt Frank Huisingh, oprichter van Fossil Free Football. "Dat maakt het onmogelijk om later te evalueren hoe het gegaan is."

Daarnaast vindt Huisingh het onbegrijpelijk dat de uitstoot die wordt veroorzaakt door alle fans die naar de landen afreizen, niet in de strategie wordt vermeld. Dat is vermoedelijk de grootste bron van uitstoot bij dit WK, omdat er geen complete stadions uit de grond hoeven te worden gestampt zoals in Qatar.

Khaled Diab van klimaatdenktank Carbon Market Watch sluit zich aan bij Huisingh. "Goed dat de FIFA is afgestapt van die klimaatneutrale claim", zegt Diab. "Maar het gebrek aan openbare informatie over hoe ze verduurzaming willen aanpakken bij dit WK is een probleem."

FIFA gaat uitstoot compenseren

De FIFA laat in een reactie weten dat zij bezig is met het berekenen van de uitstoot van dit WK, maar dat dit tijd kost. Ook wordt nog gewerkt aan een exacte schatting van de klimaatimpact van het WK in Qatar. De bond verwacht dit najaar twee rapporten te publiceren.

"De niet te vermijden emissies worden gecompenseerd", zegt een woordvoerder van de FIFA tegen NU.nl. Grootschalige compensatie is controversieel, want experts hebben zo hun twijfels of de uitstoot hierdoor echt omlaaggaat. Zo werd bij het WK in Qatar CO2-compensatie ingekocht bij bestaande projecten in Servië en Turkije.

"Niet uitstoot compenseren, maar verminderen is de oplossing", vindt Huisingh. Hij ziet volop manieren om het voetbal zo te organiseren dat vooraf veel uitstoot vermeden kan worden, te beginnen met de locatie en de omvang van de evenementen.