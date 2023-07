Steeds heter, steeds droger: Middellandse Zeegebied zit in de knel

Het Middellandse Zeegebied is een hotspot van klimaatverandering. De opwarming gaat er veel sneller dan het wereldwijde gemiddelde. En er is een ander probleem: groeiende waterschaarste. Dat is niet op te lossen door steeds meer putten te slaan.

In de Verenigde Staten en China zijn temperaturen van meer dan 50 graden gemeten. En ook Zuid-Europa is in de greep van extreme hitte, met verwachte maxima van 48 graden op Sardinië en Sicilië.

Het schetst een patroon dat al heel lang voorspeld wordt door klimaatmodellen. Gebieden op de overgang van de subtropen en gematigder gebieden warmen veel sneller op dan de rest van de wereld. Dat speelt rond de Middellandse Zee, maar ook in het zuidwesten van de VS en delen van China en Australië. Klimaatwetenschappers noemen het hotspots van klimaatverandering.

Wat die modellen minder goed voorzagen, is de toename van hittegolven. De piektemperaturen tijdens hittegolven, ook in Nederland, stijgen ongeveer twee keer zo hard als de gemiddelde stijging van de zomertemperatuur. En daarom zijn er uitschieters tot 50 graden, op plekken waar dat voorheen ondenkbaar was.

"Het laat zien dat het klimaat nog verrassingen voor ons in petto heeft", zegt Marjolijn Haasnoot, van kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht. Maar zij kijkt nog met andere ogen naar het huidige extreme weer in Zuid-Europa. "Het gebied is ook een hotspot vanwege de beperkte mogelijkheden om aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering."

Branden, valwinden en droogte: hitte geeft domino-effect

De vakterm voor zulke aanpassingen is klimaatadaptatie en Haasnoot is een mondiale autoriteit, vorig jaar nog als hoofdauteur van het rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Nieuw aan dat rapport waren inzichten over 'klimaatgevolgen 2.0' - verstoringen door klimaatverandering vergroten vaak de kwetsbaarheid voor weer andere gevolgen. Zo kan een domino-effect ontstaan, waarbij de gehele schade veel hoger uit kan vallen dan vroeger gedacht.

Haasnoot ziet het ook dit jaar weer in de praktijk. De bevolking zucht er nu onder de hete temperaturen, waarbij ook veel mensen kunnen omkomen. Maar door die hoge temperaturen is ook de verdamping veel hoger. Bodem en planten drogen dan snel uit, waarna grootschalige bosbranden kunnen toeslaan, zoals nu in Griekenland.

Ondertussen warmt ook het water van de Middellandse Zee op naar recordtemperaturen, zegt Haasnoot. Dat kan bij het omslaan van het weer juist leiden tot extreme stortbuien, die op een uitgedroogde en slecht doorlatende bodem tot grote schade kunnen leiden. Daar kregen de Italiaanse Alpen deze week al een voorproefje van:

Vraag naar water neemt toe, aanbod steeds kleiner

Toch is de grootste zorg van Haasnoot een andere: structurele uitdroging. Wereldwijd neemt de verdamping toe door klimaatverandering en het Middellandse Zeegebied is een van de weinige regio's waar ook de neerslag netto afneemt.



"Water was er altijd al schaars", zegt Haasnoot. "Maar door klimaatverandering neemt de vraag naar water toe, terwijl het aanbod verder afneemt."

Dat betekent volgens Haasnoot dat heel ingrijpende aanpassingsmaatregelen nodig zijn, die vaak haaks staan op het huidige beleid. "Je kunt proberen water op te slaan of te hergebruiken, maar als er op een gegeven moment zo weinig neerslag valt, dan helpt het niet meer en zal je watergebruik moeten gaan rantsoeneren. Dat gebeurt nu ook al."



Haasnoot denkt ook dat het een verschuiving in de landbouw vraagt. Zo is er voor maisteelt in Zuid-Europa eigenlijk te veel water nodig. Onder andere citrusvruchten zijn een alternatief.

Belangrijkste les: raak niet afhankelijk van doodlopende weg

Het slaan van waterputten verergert het probleem eigenlijk alleen maar. Water uit diepe grondlagen kun je eenmalig gebruiken. Als dat niet door regen wordt aangevuld en je bent er afhankelijk van geraakt, zijn de problemen nóg groter zodra de putten opdrogen.



Ook de aanleg van grote waterreservoirs kan volgens Haasnoot een doodlopende weg zijn. Het levert op korte termijn water voor irrigatie. Zo kon bijvoorbeeld de stad Athene verder groeien. Maar ook die reservoirs kunnen opraken, als ze niet worden aangevuld door regen.



Haasnoot noemt dat 'padafhankelijkheid': je kunt als samenleving steeds afhankelijker worden van de ingeslagen weg. Als die weg niet duurzaam is, nemen de risico's van die afhankelijkheid sluipenderwijs steeds verder toe.



Mogelijk kunnen we in Nederland een parallel trekken met dijkverhogingen: zolang die dijken veiligheid bieden, bouwen we de duurste infrastructuur in de laagste gebieden. Terwijl die dijken uiteindelijk geen sluitend antwoord bieden op een zeespiegelstijging van meerdere meters. En dan zijn we "Too Deep to Fail", zoals de Amerikaanse klimaatcommentator Simon Richter Nederland beschouwt.