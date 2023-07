Code rood in meer Italiaanse steden wegens hitte, bosbranden teisteren Griekenland

Italianen moeten vanwege de hittegolf onverminderd op hun gezondheid passen. Na de uitzonderlijke hitte op dinsdag geldt woensdag in nog meer plaatsen code rood. In Griekenland zijn bosbranden uitgebroken in de buurt van Athene en op Rhodos.

Het hoogste waarschuwingsniveau geldt nu ook voor Bari en Catania in het zuiden van het land, Civitavecchia in het midden en Turijn in het noordwesten. Alleen in Bolzano, in Zuid-Tirol, heeft code rood plaatsgemaakt voor geel.

Italië kampt net andere Zuid-Europese landen met een hittegolf. In vrijwel het hele land moeten mensen daar voor hun gezondheid rekening mee houden. In alle steden, met uitzondering van Genua en Bolzano, kunnen vooral mensen met een zwakkere gezondheid, ouderen en kleine kinderen in de problemen raken.

In 23 van de 27 steden waar het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid over adviseert is het weer zelfs zo extreem dat iedereen moet uitkijken.

'Extreem hoge temperaturen' in Zuid-Italië

Blijf op de warmste uren uit de zon, doe rustig aan, ventileer en houd je zo koel mogelijk, zegt het ministerie. Ook raadt de overheid aan licht te eten, bijvoorbeeld pasta en vis, en pittig eten juist te mijden.

De hitte heeft zelfs gevolgen voor elektronische apparaten, zocht persbureau ANSA uit. De apparaten zullen bij de huidige temperaturen in Italië niet ontploffen, zegt een deskundige van de Technische Universiteit van Milaan. Wel slijt de batterij sneller.

Weeronline spreekt van "extreem hoge temperaturen" van 35 tot 40 graden in Zuid-Italië. Lokaal kan het daar, evenals op Sardinië en Sicilië, zelfs 43 of 44 graden worden. Vanaf donderdag koelt het wat af, al zijn dan nog steeds temperaturen tot 40 graden mogelijk. Dat geldt ook voor Spanje en Griekenland.

Bosbranden teisteren Griekenland, naderen Athene

De Griekse brandweer is voor de derde achtereenvolgende dag op meerdere plaatsen druk met bosbranden. De hevigste woedt circa 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van Athene en breidt zich woensdag verder uit. Een aantal panden is daar volledig door het vuur verwoest, met name in de plaats Mandra.

Droogte en harde wind maken het blussen erg moeilijk. Op het eiland Rhodos is ook een bosbrand uitgebroken in het bergachtige noorden. Enkele dorpen en een historisch hotel, hotel Elafos, worden geëvacueerd.

0:49 Afspelen knop Bosbranden teisteren Zuid-Griekse kust