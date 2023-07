NU+ Koplopers: 'Brug van zonnepanelen' laat veel meer daken energie opwekken

In de serie Koplopers bezoekt NU.nl deze zomer duurzame projecten die ons een kijkje in de toekomst van energie, voedsel en bouw geven. Deze week: een montagesysteem dat het mogelijk maakt om zonnepanelen op veel meer daken te krijgen.

Er klinkt de laatste jaren steeds meer kritiek op zonnepanelen die met duizenden tegelijk in weilanden worden neergelegd. Al in 2019 besloot toenmalig minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat ze zoveel mogelijk op daken moeten komen. Demissionair klimaatminister Rob Jetten wil de aanleg van zonneweides nu zelfs grotendeels gaan verbieden.

Maar daken volleggen met zonnepanelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de grote daken te zwak is om zonnepanelen te kunnen dragen. Bij veel bedrijfshallen en andere grote gebouwen zijn aanpassingen nodig om het dak te versterken.

Met het montagesysteem van het Delftse RABLE is dat niet meer nodig. De zonnepanelen worden op een metalen constructie geplaatst, die als een brug boven het dak zweeft. De constructie steunt alleen op de balken en spanten van het gebouw, waardoor zij volgens RABLE op vrijwel alle platte daken kan worden geplaatst.

Er is geen zware ballast nodig, zoals bij de gebruikelijke manieren om zonnepanelen op daken te plaatsen. De constructie wordt alleen aan de uiteindes aan het dak verankerd.

Snelle installatie

"Het idee is in 2019 ontstaan", vertelt commercieel manager Nikki Hoexum in de bloedhete fabriekshal in Delft, waar RABLE zijn systeem demonstreert. Voor haar ligt alweer het vijfde prototype van het systeem. "Begin dit jaar besloten we: 'We moeten nu maar eens echt het dak op.'"

Dat is gelukt: de eerste daken zijn inmiddels vol gelegd met zonnepanelen op de RABLE-constructie. Voorlopig gaat het om relatief kleine projecten met maximaal 240 zonnepanelen. "Maar we zijn nu gestart met de productie voor een project van vijfduizend panelen", zegt Hoexum.

Bijkomend voordeel voor bedrijven die zonnepanelen op hun dak willen is dat de installatie met het RABLE-systeem een stuk sneller gaat. De constructie kan in één keer worden uitgevouwen over een rails op het dak.

Zonnepanelen komen op het RABLE-montagesysteem boven het dak te 'zweven'. Foto: Jeroen Kraan

Ook consumentenversie op komst

Volgens Hoexum is het montagesysteem doorgaans iets duurder dan traditionele concurrenten, al verschilt de situatie per dak. Omdat zwakke daken door het RABLE-systeem niet meer hoeven te worden verstevigd, hoopt het bedrijf een grote markt aan te spreken.

De eerste resultaten zijn positief: Hoexum spreekt over een "stroom van aanvragen". "We zien dat eigenaren van grote daken ons weten te vinden. Als je verbruik hoog is, wil je het liefst zonnepanelen op je dak."

Ook de consumentenmarkt is binnenkort aan de beurt. RABLE wil later dit jaar een plug-and-playzonnepanelensysteem op de markt brengen dat huishoudens op een eigen plat dak kunnen plaatsen.