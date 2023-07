Zorgen over 'zeer ongewenste' vertraging in vergroeningsplan Tata Steel

Het kabinet maakt zich zorgen over vertraging bij de vergroening van Tata Steel. Ook de omgevingsdienst die toezicht houdt op de staalfabriek in IJmuiden, vreest dat "een significant aantal risico's" de klimaatplannen van het bedrijf bedreigen.

Tata Steel wil in 2030 een deel van zijn staalfabriek hebben overgeschakeld van kolen naar aardgas en uiteindelijk waterstof. Dat moet veel uitstoot van CO2 en milieuvervuilende stoffen schelen. Maar begin mei meldde het bedrijf dat een verdere uitwerking van de plannen rond "groen staal" op zich laat wachten.

Daarbij wees Tata Steel op "de inflatie, verslechterde economische en marktomstandigheden, energiecrisis, stikstofproblematiek en de extra klimaatmaatregelen van het kabinet". Daardoor wil het bedrijf langer studeren op de plannen en werd de deadline van 12 mei niet gehaald.

Het is niet bekend wanneer de volgende stap nu alsnog wordt gezet. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied schreef begin juni in een boze brief aan het staalbedrijf dat dit slechts één onderdeel is van het "gebrek aan informatie" over de vergroeningsplannen, die onder "grote tijdsdruk" staan.

Al sinds de vergroeningsplannen in 2021 werden gepresenteerd, was duidelijk dat er flinke haast nodig was om alles op tijd af te krijgen. Er is een enorme verbouwing nodig om de grootste CO2-uitstoter van Nederland te vergroenen.

Vertraging is 'zeer ongewenst'

De vertraging die het proces nu oploopt is daarom "zeer ongewenst", schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) maandag in antwoord op Kamervragen van D66. "Wat het effect op het project als geheel gaat zijn, is op dit moment niet bekend."

Heijnen zegt samen met demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) "intensief in gesprek" te zijn met Tata Steel. Adriaansens hoopt zo snel mogelijk een bindende klimaatafspraak te maken met het bedrijf.

Uit interne documenten blijkt dat haar ministerie dat nog dit jaar hoopte te doen. Maar het is onzeker of dat nog lukt. Als Tata Steel de plannen verder heeft uitgewerkt, moeten ze ook nog worden voorgelegd aan een expertcommissie.

Een woordvoerder van Tata Steel zegt desgevraagd dat het nog steeds de bedoeling is om de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 5 megaton te verlagen. "Dat tijdspad blijft wat ons betreft overeind."

Domino-effect ligt op de loer

Maar de omgevingsdienst waarschuwt dat de huidige vertraging een domino-effect kan veroorzaken. Daardoor is het "niet realistisch" om de vergunningaanvraag in het tweede kwartaal van 2024 in te dienen, zoals was gepland. Het ontbreekt nu überhaupt aan een "gedegen en realistische planning", zegt de toezichthouder.

De vertraging maakt duidelijk dat er al veel sneller stappen nodig zijn om de impact van Tata Steel op de omgeving te verminderen, zegt Willem Wiskerke van Greenpeace. "Maak op de korte termijn slagen, in plaats van het alleen maar te hebben over de lange termijn."