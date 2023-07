2023 is hard op weg naar top van heetste jaren (en 2024 gaat eroverheen)

Een nieuw wereldwijd hitterecord hangt in de lucht. Dat zal vrijwel zeker gebeuren in 2024. En de kans groeit dat ook 2023 al recordheet wordt. Dat zeggen Amerikaanse klimaatwetenschappers tegen NU.nl, op basis van de nieuwste temperatuurmetingen.

Halverwege het jaar hebben de twee grootste Amerikaanse klimaatinstituten donderdag de balans opgemaakt: 2023 staat nu op plek 3 van heetste jaren. Maar er is een inhaalrace gaande, en het venijn zit vermoedelijk in de staart.



NOAA en NASA maken onder andere gebruik van een wereldwijd dekkend netwerk van satellietmetingen. Daarmee meten ze niet alleen de temperatuur boven land, maar ook boven de oceanen.

Uit die metingen blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeds hoger wordt. Er komt elke tien jaar ongeveer 0,2 graden bij. Oorzaak is de steeds hogere concentratie broeikasgassen.

El Niño: een piek bovenop de stijging door CO2

Maar er zijn ook pieken en dalen op de lijn. Jaren die wat koeler zijn, en jaren die er nog bovenuit steken. Die extra hete jaren volgen vaak op een El Niño. Dan is het water in de Grote Oceaan warmer dan normaal, en kan de atmosfeer de opgebouwde broeikaswarmte minder goed kwijt.

Begin mei was duidelijk dat El Niño naderde. Hoofd klimaatonderzoek van NASA Gavin Schmidt zei toen tegen NU.nl vrijwel zeker te zijn dat dit in 2024 zou leiden tot een nieuw wereldwijd hitterecord, met een kans van een op drie dat dit record ook in 2023 al zou sneuvelen.

We zijn twee maanden verder. El Niño is inmiddels een feit, en zal volgens de nieuwste verwachtingen tot in de lente van 2024 aanhouden. Ook nieuw zijn de temperatuurmetingen van juni. NOAA en NASA publiceerden donderdag hun analyses.



Conclusie: niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd was juni veruit de warmste junimaand ooit gemeten. En er blijkt meer te spelen dan alleen de gestaag opwarmende trend en El Niño. Zo is het water in de Noord-Atlantische Oceaan uitzonderlijk warm en bevindt zich heel weinig zee-ijs rond Antarctica.

El Niño betekent voortaan recordtemperaturen

Het is reden voor Schmidt om zijn voorspelling van twee maanden geleden aan te scherpen. "De kans is toegenomen naar zo'n 50 procent. Dat komt door de metingen van juni en een toenemende El Niño."



De eveneens gezaghebbende klimatoloog Michael Mann schat die kans nog aanzienlijk hoger in. "Ik denk dat het vrijwel zeker is dat 2023 een recordtemperatuur op aarde zal opleveren."