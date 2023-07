Doorbraak voor natuurherstel: Europees Parlement steunt afgezwakt wetsvoorstel

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de natuurherstelwet. Het wetsvoorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans bleef lang hangen op een evenwicht tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk ging een meerderheid toch akkoord met een afgezwakt voorstel.

Wat is er gebeurd: Het Europees Parlement heeft ingestemd met de natuurherstelwet.

De wet is bedoeld om stapsgewijs het verlies van plant- en diersoorten in Europa te stoppen. Wat speelt er verder: Het wetsvoorstel is afgezwakt: alle bindende doelen zijn geschrapt

Alle EU-landen moeten straks een eigen natuurherstel plan maken.

De natuurherstelwet is bedoeld om het snelle verlies van plant- en diersoorten in Europa te stoppen. Wereldwijd worden zelfs een miljoen soorten met uitsterven bedreigd.



De wet vraagt van alle EU-landen om een eigen herstelplan te maken. Die moeten ervoor zorgen dat natuur die in slechte staat is stapsgewijs herstelt. Het gaat bijvoorbeeld om moerassen, duinen en heidegebieden.

Ondanks felle kritiek heeft het Parlement ingestemd met de wet. Het spande erom, maar met een kleine meerderheid van 336 stemmen is de wet erdoor. Driehonderd parlementariërs stemden tegen en dertien leden stemden niet.

Hiermee is er nog geen definitieve wet. De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie moeten verder onderhandelen over de definitieve wetgeving. Daaruit moeten plannen rollen over de aanpak van de natuur in ons land en de rest van de Europese Unie.

Europarlementariër Mohammed Chahim, partijgenoot van Timmermans, reageert opgelucht. "Het was echt heel spannend met minimale marges, maar ik ben ontzettend blij dat deze wet voldoende steun heeft. Wie kan er nu tegen herstel van de natuur zijn?”

Chahim verwijst naar de wereldwijde biodiversiteitscrisis. “Daar zal deze wet uiteindelijk net zo belangrijk voor zijn als de klimaatwet voor het Parijsakkoord.”

Ook natuur- en milieuorganisaties reageren opgelucht. "Deze wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, en ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst zeker te stellen. Nu is er groen licht zodat we echt werk kunnen maken van natuurherstel in Europa”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens 14 organisaties.

Voorstel flink afgezwakt: alleen 'je best doen'

Voor het herstel wordt in het voorstel bijna dertig jaar de tijd genomen: in 2030 moet 30 procent hersteld zijn, in 2040 60 procent en in 2050 90 procent. Uiteindelijk is de natuurherstelwet vooral een stap om bestaande afspraken over natuurbescherming te realiseren. Die afspraken zijn ruim dertig jaar oud.

Voor beschermde natuurgebieden verandert er niet veel. Nieuw in het voorstel is dat er speciale aandacht is voor terugkeer van biodiversiteit in het boerenland en voor extra groen in stedelijk gebied.

Tegenstanders zeggen te vrezen voor economische gevolgen. Bij een bindende natuurwet kunnen ook rechtszaken worden aangespannen als die wet wordt overtreden. Daarom was het voorstel eerder al sterk afgezwakt.

Het afgezwakte wetsvoorstel bevat wel concrete doelen voor natuurbescherming, maar landen zouden niet verplicht zijn die doelen te realiseren. In plaats daarvan wordt van landen gevraagd 'hun best te doen'. Zo'n inspanningsverplichting biedt in tegenstelling tot een resultaatverplichting geen houvast voor rechtszaken, zeggen juridisch experts.