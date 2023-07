Aluminiumbedrijven vrezen dat vies aluminium nog steeds goedkoop EU in komt

Europese aluminiumbedrijven waarschuwen dat er manieren zijn om de CO2-belasting aan de Europese grens te omzeilen. Zij vrezen dat er daardoor nog steeds vies aluminium goedkoop de Europese markt op komt en oneerlijke concurrentie vormt voor hun 'schonere' aluminium.

Het carbon border adjustment mechanism (CBAM) is juist bedacht om die oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het idee is dat de Europese industrie meer moet betalen voor de uitstoot. De verwachting is dat dit de prijs van Europees aluminium opdrijft.

Om ervoor te zorgen dat viezer geproduceerd aluminium uit niet-Europese landen - waar de milieuwetgeving minder streng is - (te) goedkoop de Europese markt op komt, wordt er een CO2-belasting ingevoerd.

Aluminiumbedrijven zoals Norsk Hydro en Speira vrezen dat er manieren zijn waardoor viezer aluminium toch zonder problemen een weg over de grens kan vinden. Zij waarschuwen in Financial Times (FT) dat het CBAM producenten buiten de EU stimuleert om zo veel mogelijk schroot te produceren en dit vervolgens om te smelten.

Doordat producenten metaalafval gebruiken om 'nieuw' aluminium te maken, geldt dit als 'groen' en hoeft er geen extra belasting te worden betaald. Het maakt dan niet uit dat het schroot is geproduceerd met behulp van steenkool of een andere vervuilende fossiele brandstof.

De krant noemt nog een andere manier waarop aluminium zonder extra CO2-heffing Europa binnen kan komen: als onderdeel van een ander product. Bijvoorbeeld als onderdeel van auto's.

Paul Voss, hoofd van European Aluminium, uit in FT zijn zorgen over de maatregelen. Als deze niet goed genoeg werken zal de sector "zo erg worden ondermijnd dat er niets meer over is om koolstofarm te maken".

De Europese aluminiumindustrie werd ook al getroffen door hogere energiekosten vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit leidde er volgens de Britse zakenkrant toe dat ongeveer de helft van de smeltcapaciteit moest worden gesloten.

Aluminium is vervuilend, maar ook heel handig

Aluminium is een heel handig materiaal, omdat het licht is en lang meegaat. Het is essentieel voor de bouw van vliegtuigen en auto's, en wordt gebruikt in de zonne-energiesector.

Tegelijkertijd gaat er veel energie zitten in het maken van aluminium. Het is zelfs het energie-intensiefste metaal dat er is. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de aluminiumproductie verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde industriële uitstoot.

Volgens de handelsorganisatie European Aluminium komt bij de productie van 1 kilogram aluminium bij Europese smelterijen ongeveer 6,8 kilogram CO2 vrij. Het wereldwijd gemiddelde zou op 16,1 kilogram CO2 per kilogram uitkomen. Het Europese aluminium zou dus veel minder slecht zijn dan het aluminium van buiten de EU.

CBAM gaat vanaf 2026 in

De importheffingen gaan officieel vanaf 2026 in, maar vanaf oktober begint een proefperiode waarin importeurs al moeten doorgeven hoeveel CO2-uitstoot de aluminiumproductie heeft opgeleverd.

Het CBAM geldt overigens niet alleen voor aluminium, maar bijvoorbeeld ook voor ijzer, staal, kunstmest en cement.