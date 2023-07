Klimaatakkoord wereldwijde zeevaart 'historisch', maar ook 'niet goed genoeg'

Ook de internationale scheepvaart heeft nu een klimaatakkoord. Vanwege het internationale karakter viel deze sector lange tijd buiten de boot. Nederlandse reders noemen het "historisch", maar volgens een milieuorganisatie schiet het akkoord te kort.

De internationale zeevaart wordt "in of rond" 2050 volledig klimaatneutraal. Dat hebben de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vrijdag in Londen besloten. Er zijn ook tussendoelen opgesteld: in 2030 moet er 20 procent minder uitstoot zijn dan in 2008. En in 2040 70 procent.

Het klimaatakkoord gaat vanaf 2027 in. Er volgen nog afspraken over specifieke maatregelen, zoals een brandstofheffing.

Klimaatneutraal betekent dat schepen geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. Als ze nog wel iets uitstoten, moeten ze dit compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door bomen te planten. De compensatie van broeikasgassen is geen heilige graal. Zo zijn meerdere klimaatwetenschappers er kritisch over, omdat het (nog) niet goed genoeg werkt.

De internationale milieuorganisatie Clean Shipping Coalition vindt het klimaatakkoord niet goed genoeg. "Het ambitieniveau is veel lager dan wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden", vindt directeur John Maggs. De organisatie had bijvoorbeeld liever een reductie van 50 procent in 2030 gezien.

Schepen goed voor 3 procent van de wereldwijde uitstoot

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) noemt het klimaatakkoord daarentegen "historisch".