Kabinet wil zonnepanelen niet meer in weilanden, maar wél op parkeerplaatsen

Het kabinet wil verplichten dat er zonnepanelen komen boven nieuwe parkeerplaatsen. Verder moeten ze zo veel mogelijk op daken en gevels komen, en niet meer in weilanden.

Er is veel kritiek op zonneweides, omdat die veel ruimte innemen en door omwonenden vaak worden gezien als onaantrekkelijk. Daarom wordt steeds meer gezocht naar 'functiecombinaties'. Zonnepanelen komen dan bijvoorbeeld boven de planten van fruittelers of op parkeerplaatsen, of ze worden gecombineerd met ruimte voor de natuur.

In de toekomst zijn ook grootschalige zonneweides nog nodig om in de groeiende vraag naar elektriciteit te voorzien, zegt Holland Solar-directeur Wijnand van Hooff. "Als de vraag naar duurzame elektriciteit inderdaad zo snel toeneemt, is zon op landbouwgrond keihard nodig om aan deze stijgende vraag te voldoen. Dit deel van de sector afbreken is dus geen goed idee en zal de energietransitie afremmen."