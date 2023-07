Klimaat en milieu zijn de 'stille slachtoffers' van de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne eiste tot nu toe tienduizenden mensenlevens en deed cruciale infrastructuur de das om. Maar het conflict brengt ook ongekende schade toe aan het klimaat en het milieu. En dat heeft niet alleen lokale gevolgen.

In een jaar tijd is er bij de oorlog in Oekraïne zo'n 120 miljoen ton CO2 in de atmosfeer gekomen. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van heel België, laat een recent rapport van een internationale groep wetenschappers zien.

"De klimaatimpact van oorlog is nog een blinde vlek, terwijl het ons uiteindelijk allemaal raakt", zegt hoofdauteur Lennard de Klerk tegen NU.nl. "We moeten vóór 2050 juist snel en drastisch omlaag met de wereldwijde uitstoot, maar deze oorlog zorgt voor het omgekeerde."

Het is complex om onderzoek te doen naar de klimaat- en milieu-impact van een oorlog die nog bezig is. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is, laat het rapport zien. Vrijwel direct na de invasie van Oekraïne begon de Nederlands-Oekraïense onderzoeksgroep onder leiding van De Klerk de uitstoot van broeikasgassen in Oekraïne te monitoren.

Groene wederopbouw cruciaal om uitstoot terug te dringen

Dat deden ze met behulp van open bronnen, zoals satellietdata. Zo konden ze bijvoorbeeld zien welk militair materieel er werd gebruikt, en daarvan de ecologische voetafdruk berekenen.

Ook keken de onderzoekers naar de klimaatimpact van de ontploffingen bij de Nord Stream-pijplijn, vluchtelingenstromen, natuurbranden door ontploffingen en het gesloten luchtruim boven Oekraïne en delen van Rusland. Daardoor worden internationale vluchten al maanden omgeleid, wat zorgt voor meer uitstoot van broeikasgassen.

Verreweg de grootste klimaatimpact staat nog te gebeuren. "We verwachten dat de toekomstige wederopbouw van Oekraïne het meest uitstoot", zegt De Klerk. Dat zit zo: door de enorme schade aan het land moeten gebouwen en infrastructuur nog jarenlang herbouwd worden. Daarom moet er dus veel nieuw bouwmateriaal geproduceerd worden. Daar valt veel te winnen op het gebied van duurzaamheid, stellen de onderzoekers.

Het land heeft er zelf ook belang bij, denkt De Klerk. "Alleen al om te mogen toetreden tot de Europese Unie is een duurzame wederopbouw een vereiste."

In het volgende rapport gaan de onderzoekers daarom dieper in op manieren om de wederopbouw zo groen mogelijk aan te pakken. Het nieuwe rapport wordt naar verwachting dit najaar gepresenteerd op de klimaattop in Dubai.

Verwoesting dam is gigantische milieuramp

Behalve het klimaat wordt ook het milieu hard geraakt door het voortdurende conflict. Een recent voorbeeld is de aanval op de Kachovka-dam in het zuiden van het land. Zowel de Wereldbank als Oekraïense organisaties zeggen dat de impact van die ontploffing onherstelbaar is voor mens en dier. Lokale organisaties houden Rusland verantwoordelijk voor een grootschalige 'milieumisdaad'.

Wim Zwijnenburg doet voor vredesorganisatie PAX onderzoek naar de milieurisico's van de verwoeste dam. Omdat de doorbraak zo recent is, is het volgens hem lastig al conclusies te trekken. "Maar we weten dat Oekraïne een zeer geïndustrialiseerd land is", zegt Zwijnenburg. "Wanneer olie en giftige stoffen uit de opslag van de industrie vrijkomen door het gestegen water, richt dit enorme schade aan."

Op dit moment brengt de organisatie samen met lokale instanties in kaart welke impact de vernietiging van de dam heeft op natuurgebieden, bossen, waterreservoirs of de landbouwgrond. "Milieu is vaak een stil slachtoffer van oorlog", zegt Zwijnenburg.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat deze oorlog nu al een gigantische milieuramp is. Het gaat zeker een generatie duren om dit te herstellen."