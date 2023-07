28 miljard euro voor 0,000036 graden minder opwarmen? 'Niet het hele verhaal'

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft een klimaatpakket van 28 miljard euro gepresenteerd. Op ons reactieplatform NUjij regende het deze week vragen over de opwarming die dat pakket moet voorkomen: 0,000036 graden wereldwijd. Hoe zit dat?

NU.nl-klimaatverslaggever Jeroen Kraan, jij was bij de presentatie van die plannen. Kun jij ze toelichten?

Jeroen Kraan: "Het gaat om extra maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelen voor het jaar 2030 haalt. Dan moet er een uitstootdaling gerealiseerd zijn van 55 tot 60 procent ten opzichte van 1990."

"De nieuwe maatregelen moeten de uitstoot jaarlijks met ongeveer 22 miljoen ton CO2 verlagen. Tot 2030 gaat het in totaal om 80 miljoen ton."

Waar komt die 0,000036 graden vandaan?

Jeroen: "PVV-Kamerlid Alexander Kops vroeg Jetten vorige maand tijdens een debat hoeveel verschil die CO2-besparing gaat maken voor de opwarming van de aarde. De minister rekende toen in de Kamer voor dat het pakket ongeveer 0,000036 graden opwarming zal voorkomen. Hij baseert zich daarbij op cijfers van het VN-klimaatpanel IPCC, dat uitgaat van ongeveer 0,45 graden per duizend miljard ton CO2."

"Het is belangrijk om te weten dat die 0,000036 graden alleen slaat op de maatregelen in het voorjaarspakket van het kabinet. De totale Nederlandse klimaataanpak is een veel groter plan. Zo is sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen al met een kwart gedaald. In dertig jaar hebben we daarmee in totaal 415 miljoen ton aan CO2-uitstoot bespaard. En dat cijfer gaat vanaf nu elk jaar met meer dan 50 miljoen ton omhoog."

Is het Nederlandse klimaatbeleid een druppel op de gloeiende plaat?

Jeroen: "Helaas is het klimaatprobleem iets dat we wereldwijd moeten aanpakken, want broeikasgassen houden zich niet aan landsgrenzen. Dus om die gloeiende plaat wereldwijd af te koelen, zijn heel veel verschillende druppels nodig."

Waarom moet Nederland als klein landje volgens jullie daar zo veel geld in steken?

Rolf Schuttenhelm: "Wereldwijd hebben landen afgesproken 'gevaarlijke klimaatverandering' te voorkomen. Dat betekent dat de opwarming tot stilstand gebracht moet worden. Dat is een reusachtige mondiale uitdaging, die we (liefst op een eerlijke manier) moeten zien te verdelen over de verschillende landen."

"Volgens VN-afspraken gaat dat naar omvang van de uitstoot en economische draagkracht. Nederland is een klein land, maar niet verwaarloosbaar. We zijn de achttiende economie van de wereld. Die veroorzaakt een half procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ter vergelijking: dat is iets meer dan Koeweit en België en iets minder dan Spanje en Egypte. Onze uitstoot per inwoner is bovendien iets hoger dan bijvoorbeeld het EU-gemiddelde."

Jeroen: "Als we de opwarming van de aarde willen stoppen, zal ook Nederland dus een bijdrage moeten leveren. Naast het feit dat we per inwoner behoorlijk veel uitstoten, moeten we ook meewegen dat wij door onze vroege industrialisering in het verleden al veel CO2 hebben uitgestoten. En een deel van die CO2 blijft nog heel lang in de atmosfeer."

"In de internationale klimaatonderhandelingen hebben rijke industrielanden daarom afgesproken dat zij harder aan de bak moeten, en dat ze minder ontwikkelde landen moeten helpen met hun klimaataanpak."

Dat betekent wel dat wij daar een hoop geld in moeten steken. Dat voelt voor sommige mensen oneerlijk: veel geld voor iets wat je eigenlijk niet merkt.

Jeroen: "Dat klimaatbeleid nodig is, betekent niet dat alle kritiek op de kosten ervan onterecht is. Niet alleen rechtse partijen zijn kritisch op de manier waarop het kabinet deze miljarden uitgeeft. Linkse partijen vinden dat er te veel subsidies naar de industrie gaan. Zij zouden liever zien dat grote bedrijven worden verplicht zelf op te draaien voor hun verduurzaming."

Rolf: "De discussie over de kosten van klimaatbeleid is een verwarrende. Klimaatbeleid is voor een belangrijk deel eigenlijk energiebeleid. Dat moet je als moderne economie sowieso voeren. Of je nou kolencentrales en benzinestations wilt of windmolenparken en laadpalen, energiebeleid vraagt altijd miljardeninvesteringen. Daar krijg je als samenleving dus ook iets voor terug: een energie-infrastructuur."

Rolf: "Verder zijn investeringskosten niet hetzelfde als economische schade. Investeren in energiebeleid betaalt zich economisch onder andere terug in werkgelegenheid. Er vloeien in Nederland tienduizenden banen voort uit de energietransitie."

"Onderzoek na onderzoek toont bovendien aan dat de wereldwijde kosten van klimaatbeleid (veel) kleiner zijn dan de economische schade van het niet voeren van klimaatbeleid. De beste optie voor de wereldeconomie is daarom het ambitieuste klimaatbeleid."