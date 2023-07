Het verbinden van natuurgebieden wil nog steeds niet echt vlotten

Snelwegen, golfbanen, Vinex-wijken en 's werelds tweede exporteur van landbouwproducten. Ergens daar tussenin bevindt zich de Nederlandse natuur: sterk versnipperd. Er bestaat al jaren een plan om die groene snippers weer onderling te verbinden, maar de uitvoering blijft achter.

Natuurbeleid moet meer bij de provincies liggen en minder in Den Haag. Dat besloot het Rijk tien jaar geleden, toen het Natuurpact werd getekend. De decentrale aanpak moet leiden tot 80.000 hectare nieuwe natuur, die vooral bedoeld is om de verbindingen tussen bestaande natuur te verbeteren.

Zulke verbindingen kunnen de leefgebieden van planten en dieren vergroten en zo helpen de biodiversiteit te herstellen. Ook hoopte het Rijk de betrokkenheid van burgers met de natuur te vergroten en de natuur beter te verbinden met de economie.

Helderheid nodig over verduurzaming landbouw

Tien jaar later maken het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research de balans op. De doelen voor natuurversterking moeten officieel pas in 2027 bereikt zijn, maar in het huidige tempo zal dat niet lukken.

Dat stellen de auteurs van het donderdag verschenen rapport Lessen uit 10 jaar Natuurpact. Dat betekent niet dat er niks gebeurt: sinds 2013 is iets meer dan de helft van het oppervlak nieuwe natuur gerealiseerd.

De onderzoekers waarschuwen ook dat voor natuurherstel meer nodig is dan het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Ecosystemen moeten ook de kans krijgen om te herstellen van bijvoorbeeld verdroging en stikstofvervuiling.

Dat vraagt bovenal verduurzaming van de landbouw en meer "natuurinclusieve" landbouw. Dat betekent weer dat boeren duidelijkheid en financiële ondersteuning nodig hebben. En daar is juist ook de landelijke overheid weer nodig.

Plan voor ecologische verbindingen komt uit 1990 en werd in 2010 geschrapt

Ecologische verbindingen in het dichtbevolkte Nederland hebben een lange aanloop. We zijn koplopers in het bedenken en bouwen van wildviaducten en paddentunnels. Maar het grootschalige plan waarmee mens en natuur weer naast elkaar kunnen leven kent een moeilijkere geschiedenis.

In 2013 werd dit netwerk bij de lancering van het Natuurpact het Natuurnetwerk Nederland (NNN) genoemd. Maar het plan bestond al in 1990, toen onder de naam Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De uitvoering van de EHS werd in 2010 geschrapt door Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw in het kabinet-Rutte I.