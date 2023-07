Coronamondkapjes leverden net zo veel vervuiling op als 19.000 auto's in een jaar

Naar schatting gebruikten we in Nederland 1 miljard mondkapjes tussen maart 2020 en maart 2022. De productie en verwerking hiervan veroorzaakte ongeveer 47 kiloton aan broeikasgassen, becijferde het RIVM. Dat is "evenveel als de jaarlijkse uitstoot van ruim 19.000 personenauto's".

Om die miljard mondkapjes te maken, was zeker 6,6 miljoen kilo plastic, karton, metalen en textiel nodig. Daarnaast kostte het 840.000 kubieke meter water. Zo veel water gebruiken 18.000 huishoudens in een jaar, benadrukt het RIVM.

Ook schat het instituut dat er zo'n 60.000 kilo aan mondkapjes als zwerfafval in het milieu terechtkwam.

Vanwege deze uitkomsten adviseert het RIVM beleidsmakers om bij de bestrijding van een volgende pandemie meer rekening te houden met de gevolgen van mondkapjes voor het milieu.

Toch had het nog erger gekund. Als iedereen het advies om hun mondkapje continu te vervangen had opgevolgd, dan was het milieu nog slechter af geweest.

Tegelijkertijd had de pandemie een positief effect op de luchtkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen, doordat veel mensen thuiswerkten. Daardoor was de CO2-uitstoot in 2020 13 procent minder dan in 2019. Na de pandemie nam de uitstoot weer toe.

Herbruikbare katoenen mondkapjes beter

Het RIVM onderzocht ook de impact van herbruikbare katoenen mondkapjes. Als mensen alleen dat soort mondkapjes zouden dragen, zou de productie van de stof twee keer zo veel water kosten. Tegelijkertijd zou het grondstofverbruik 40 procent lager kunnen zijn. Ook zou een kwart minder broeikasgassen worden uitgestoten.