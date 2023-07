Zwaarste zomerstorm ooit ontstond boven zeer warm Noordzeewater

Storm Poly is woensdag de krachtigste zomerstorm die ooit is gemeten in Nederland. Die storm ontstond boven uitzonderlijk warm zeewater. Is er een verband? Mogelijk wel, voor zowel de windsnelheid als de hoeveelheid regen.

Nederland is in de greep van een extreme zomerstorm, met de hoogste windkracht en de krachtigste windstoot die ooit in de zomer zijn gemeten. Boven de rivieren valt bovendien zeer veel regen, lokaal tientallen millimeters.

De storing ontstond uit een lagedrukgebied dat over opvallend warm zeewater trok. In de Noordzee en nabijgelegen delen van de Atlantische Oceaan is het zeewater bijna 2 graden warmer dan normaal, blijkt uit Amerikaanse satellietwaarnemingen.

Dat warme zeewater kan op twee manieren de windsnelheid en neerslag vergroten. Dat zegt Geert Lenderink, onderzoeker extreme zomerneerslag bij het KNMI, tegen NU.nl.

"Door die warme Noordzee krijg je ten eerste meer verdamping. Dat water stijgt als waterdamp op uit de zee en condenseert in wolken tot druppeltjes. Tijdens het condenseren komt er extra warmte vrij in de wolk. Dat betekent niet alleen meer regen, maar ook krachtigere luchtstromen."

Het warme water kan ook in directe zin krachtigere opstijgende luchtstromen veroorzaken. Dat geldt vooral wanneer de lucht op grote hoogte koeler is. Dat is momenteel het geval door een noordelijke aanvoer over de Noord-Atlantische Oceaan, langs een lagedrukgebied.

Bellen met warme lucht willen naar grotere hoogte

Dat temperatuurverschil maakt de atmosfeer instabiel, zegt Lenderink. Bellen met warme lucht bevinden zich aan het oppervlak, maar zijn lichter dan de koudere lucht erboven en willen dus opstijgen. Dat kan de lage luchtdruk en windsnelheden aan het oppervlak nog vergroten.

"We zitten met een situatie die heel uitzonderlijk is voor de zomer", zegt Michiel Baatsen, expert extreem weer van het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). "Het valt op dat de buien behoorlijk fel zijn. Dat geeft grote doormenging van de lucht, waardoor we aan de grond pittige windsnelheden ervaren."

Baatsen denkt dat de watertemperaturen van de Atlantische Oceaan als geheel geen grote rol spelen, maar die van de warme Noordzee wel. Het warmere water voor de Nederlandse kust geeft volgens hem "voeding" aan de buien en wind. "Dit zorgt ervoor dat wat in de winter waarschijnlijk een weinig opvallend lagedrukgebied zou zijn, nu toch een flinke storm geeft."

Precieze rol warme Noordzee vraagt vervolgonderzoek

Maar hoe groot is het verband? Nederland heeft woensdag de krachtigste zomerstorm ooit gemeten. Tegelijkertijd is het water in de hele Noord-Atlantische Oceaan nu warmer dan ooit gemeten in deze tijd van het jaar.

"De mate waarin het warme zeewater de storm heeft versterkt kunnen we nu nog niet zeggen", zegt Lenderink. "We moeten dan gebruikmaken van weermodellen en ter vergelijking deze weersituatie nabootsen boven een Noordzee met normale temperaturen. Zo'n setting hebben we nu nog niet binnen een dag draaiend." Mogelijk doet het KNMI daar in de komende tijd onderzoek naar.