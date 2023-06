Natuurherstelwet Timmermans verder onder druk, milieucommissie is te verdeeld

De natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans bleek dinsdag opnieuw een groot twistpunt. De leden van de milieucommissie van het Europees Parlement konden het niet eens worden over het voorstel. Of er uiteindelijk voldoende steun is in het Europarlement is dan ook zeer de vraag.

Timmermans wil verdere achteruitgang van de Europese natuur een halt toeroepen. De Europese Commissie wil dat lidstaten een nationaal herstelplan voor de biodiversiteit maken. Dat moet ervoor zorgen dat 20 procent van de natuurgebieden in 2030 hersteld is.

De wet is al maanden een groot discussiepunt in Brussel. Het is de bedoeling dat zowel het Europees Parlement als de lidstaten het principe van de wet steunen en een standpunt innemen. Pas daarna starten de onderhandelingen over de definitieve wetgeving. Drie commissies van het Europees Parlement en de ministers van de 27 lidstaten hebben de wet inmiddels besproken.

Naast de milieucommissie hebben ook de landbouw- en visserijcommissie van het Europarlement het wetsvoorstel van Timmermans afgewezen. Dit betekent dat het voltallige Europees Parlement nu moet bepalen welke kant het op wil met de natuurherstelwet. De parlementariërs zullen het voorstel over twee weken bespreken.

Onder meer de Europese fractie van christendemocraten, waaronder het CDA, is faliekant tegen de plannen. Deze fractie wil dat Timmermans zijn wetsvoorstel intrekt. Ook de Europese VVD-fractie is geen voorstander van de wet. De partijen vrezen dat Nederland in de toekomst tegen een nieuwe stikstofcrisis aan zal lopen.

EU-lidstaten gingen akkoord met afgezwakt voorstel, Nederland stemde tegen

De EU-lidstaten gingen ondanks blijvend verzet van minister Christianne van der Wal (Natuur) vorige week alvast akkoord met de beoogde natuurherstelwet. Al ging het wel om een afgezwakte versie van het originele plan van de Europese Commissie.

Zo hebben zij onder andere bepaald dat lidstaten niet verplicht zijn om de natuur te herstellen, maar alleen een inspanning moeten leveren.

Timmermans was na de stemming "erg opgelucht". Hij hoopt dat de steun van een meerderheid van de EU-lidstaten twijfelaars in het Europarlement over de streep trekt.

'Er wordt nog volop onderhandeld'

Of er voldoende steun in het Europarlement zal zijn, is zeer de vraag. Volgens Europarlementariër en lid van de milieucommissie Bas Eickhout (GroenLinks) zal het nog "zeer spannend" worden. "Er moet nog volop onderhandeld worden om meer steun voor de wet te vergaren", zei hij dinsdag.

"Deze wet is cruciaal om de natuur in Europa, die in deplorabele staat is, de komende jaren te verbeteren. Bedrijven, burgers en wetenschappers zeggen allemaal dat dit nodig is, maar overheden laten het na. Na vrijwillige afspraken ontkomen we nu niet aan harde actie", aldus Eickhout.

Mohammed Chahim (PvdA) verwacht dat het Europees Parlement met de wet zal instemmen. "Tijdens de plenaire stemming in juli kunnen de christendemocraten hun progressieve leden niet meer vervangen door conservatieve, zoals ze vandaag deden. Dan zal blijken dat er meer dan genoeg steun is voor de wet om de precaire natuur te herstellen."