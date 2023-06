Milieucommissie EU flink verdeeld over natuurherstelwet, CDA is tegen

De milieucommissie van het Europees Parlement is te verdeeld over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans om een gezamenlijk standpunt te presenteren aan het voltallige Europarlement. Dit betekent dat de Commissie geen stemadvies gaat geven.

De Europese fractie van christendemocraten, waaronder het CDA, is faliekant tegen de plannen, en wil dat Timmermans zijn wetsvoorstel intrekt. Maar die heeft eerder gezegd dat daar geen tijd meer voor is voor het mandaat van de Europese Commissie in 2024 verloopt.

Vorige week gingen de EU-lidstaten ondanks blijvend verzet van minister Christianne van der Wal (Natuur) wel alvast akkoord met de beoogde natuurherstelwet. Timmermans zei daar "erg opgelucht" over te zijn en te hopen dat die steun twijfelaars in het Europarlement over de streep trekt.

Volgens Europarlementariër en lid van de commissie Bas Eickhout (GroenLinks) zal het nog "zeer spannend" worden hoe het verder gaat in het voltallige Europarlement. "Er moet nog volop onderhandeld worden om meer steun te vergaren voor de wet", zei hij na afloop van de ENVI- stemming. "Deze wet is cruciaal om de natuur in Europa, die in deplorabele staat is, de komende jaren te verbeteren. Bedrijven, burgers en wetenschappers zeggen allemaal dat dit nodig is, maar overheden laten het na. Na vrijwillige afspraken ontkomen we nu niet aan harde actie."