Na verreweg de heetste juni ooit is extreem zomerweer voorlopig voorbij

Nederland heeft te maken met de langste periode zonder regen, de langste regionale hittegolf en alwéér de heetste juni ooit gemeten. Maar aan het einde van de maand gaat het roer om: het extreme zomerweer lijkt voorlopig voorbij.

Het record van de heetste juni ooit gemeten wordt in Nederland tegenwoordig om het jaar gebroken. Het gebeurde in 2017, opnieuw in 2019 en vervolgens in 2021.