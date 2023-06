Rekenkamer: Onzeker of EU klimaatdoelen gaat halen, meer transparantie nodig

Het is maar zeer de vraag of de Europese Unie haar klimaatdoelen voor 2030 gaat halen. Het is onduidelijk of de EU-lidstaten voldoende maatregelen nemen, wat die eigenlijk kosten en wie ervoor betaalt.

Er zijn "weinig aanwijzingen" dat de EU haar uitstoot inderdaad met 55 procent kan verminderen in 2030, zegt de Europese Rekenkamer in een maandag gepubliceerd rapport.

De toezichthouder heeft de Europese klimaatmaatregelen niet inhoudelijk doorgerekend, maar heeft gekeken naar de informatie die EU-lidstaten over hun klimaatplannen doorgeven aan de Europese Commissie. Daar mankeert nogal wat aan, concludeert de Rekenkamer.

In de nationale klimaat- en energieplannen staat niet altijd voldoende informatie. Bovendien is vaak onduidelijk wat het klimaatbeleid kost en wie ervoor opdraait. Daar moet meer duidelijkheid over komen. Alleen dan kan ook worden vastgesteld of het klimaatbeleid kostenefficiënt is.

Eerder dit jaar concludeerde de Nederlandse Rekenkamer al dat het kabinet geen goed overzicht heeft van alle klimaatuitgaven. "Het gevolg is dat de Tweede Kamer geen consistent beeld krijgt van de klimaatuitgaven", zeggen de onderzoekers. Klimaatminister Rob Jetten heeft verbeteringen beloofd.

In het rapport staat ook goed nieuws

De EU-Rekenkamer vindt ook dat álle uitstoot van broeikasgassen moet meetellen bij de Europese klimaatdoelen. Nu zijn de internationale lucht- en scheepvaart nog uitgezonderd. Bovendien houden onze klimaatdoelen geen rekening met de uitstoot die wij veroorzaken door producten te laten maken in andere landen als China.